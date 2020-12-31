В январе –сентябре 2020 года от иностранных инвесторов в Брестскую область поступило 207,8 миллиона долларов, основную долю из которых занимают прямые иностранные инвестиции – 190,6 миллиона долларов. Больше всего инвестиций поступило из России и Германии. Сферами интереса инвесторов стали промышленность, сельское хозяйство и торговля, сообщили в комитете экономики Брестского облисполкома.
Сегодня на Брестчине более 800 действующих предприятий с иностранными инвестициями. В регионе работают инвестиции 33 стран мира с накоплением около 600 миллионов долларов.
В 2020 году были реализованы следующие крупные проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций: построен участок литья на СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «Ивацевичдрев» наладило производство мягкой мебели на арендованных площадях, построен производственный корпус по выращиванию грибов с собственной котельной в Барановичах, велось строительство туристического комплекса «ЭкоБелКолбовичи» в Барановичском районе.
В комитете экономики Брестского облисполкома сообщили, что в 2021 году планируется продолжить реализацию таких проектов, как строительство ООО «БТВ–Агро» сельскохозяйственного комплекса по выращиванию грибниц с котельными на газовом топливе ОАО, «Савушкина пуща» построит молочно-товарную ферму на 1500 голов в деревне Ганцевичи, РУПП «Гранит» на базе месторождения «Ситницкое» будет строить горно-обогатительный комбинат, а УП «Гефест-Техника» планирует наладить производство посудомоечных машин.
Фото: БЕЛТА
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Главными инвесторами Брестской области в 2020 году были Россия и Германия
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