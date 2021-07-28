Главным тренером футбольной сборной Беларуси назначен Георгий Кондратьев

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Ранее Кондратьев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны. Он сменил на этом посту главного тренера Михаила Мархеля, который ушел в отставку после разгромного поражения от бельгийцев (0:8) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.Георгий Кондратьев уже был главным тренером национальной команды с 2011 по 2014 годы.