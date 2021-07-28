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Главным тренером футбольной сборной Беларуси назначен Георгий Кондратьев

Георгий Кондратьев утвержден главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу. Соответствующее решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", итоги которой опубликованы на сайте АБФФ. 

Фото из архива

Ранее Кондратьев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны. Он сменил на этом посту главного тренера Михаила Мархеля, который ушел в отставку после разгромного поражения от бельгийцев (0:8) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Георгий Кондратьев уже был главным тренером национальной команды с 2011 по 2014 годы.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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