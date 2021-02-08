Главные hair-тренды: стилист назвала самые модные прически 2021 года

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Эффект мокрых волос

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Идеально затянутый низкий хвост

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Плоский волос без прикорневого объема

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Челка в стиле 60-х

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Растрепанные волосы

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По словам специалиста, сделать такую прическу достаточно просто. Необходимы только гели или масла. Вариант прекрасно подойдет тем, кто на контрасте с очень романтичными или драматическими образами хочет убавить этот градус.– сказала Маргарита Мурадова.В такой прическе должно быть идеально все: низкая посадка у макушки, ровные, гладко зачесанные волосы, отсутствие выбивающихся прядей., – отметила персональный стилист.Отлично подходит для девушек, которые от природы не имеют большого объема волос. Прическа представляет собой ровные пряди (с пробором), заложенные за уши., – подчеркнула специалист.Достаточно сложный элемент, так как за челкой нужно постоянно ухаживать. Однако, по словам персонального стилиста, она идеально подойдет тем, кто давно хотел поэкспериментировать., – обратила внимание Маргарита Мурадова.Прическа напоминает то положение волос на голове, с которым обычно просыпаются девушки утром.– сказала стилист.Специалист также добавила, что сделать прическу можно с помощью текстурирующих спреев., – посоветовала Маргарита Мурадова.