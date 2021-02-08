Главные hair-тренды: стилист назвала самые модные прически 2021 года

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Эффект мокрых волосПо словам специалиста, сделать такую прическу достаточно просто. Необходимы только гели или масла. Вариант прекрасно подойдет тем, кто на контрасте с очень романтичными или драматическими образами хочет убавить этот градус.
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– Любое романтическое платье либо какой-то жакет, который вы не знаете, как стилизовать, можно разнообразить эффектом мокрых волос. Гарантирую, что это будет смотреться очень свежо и интересно. Особенно тогда, например, когда сделаете естественный макияж, то есть не добавите смоки айс и красную помаду, – сказала Маргарита Мурадова.
Идеально затянутый низкий хвостВ такой прическе должно быть идеально все: низкая посадка у макушки, ровные, гладко зачесанные волосы, отсутствие выбивающихся прядей.
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– Это прекрасный вариант укладки для случаев, когда у вас очень активный верх. Например, когда надеваете топ из мохера либо меховую накидку, – отметила персональный стилист.
Плоский волос без прикорневого объемаОтлично подходит для девушек, которые от природы не имеют большого объема волос. Прическа представляет собой ровные пряди (с пробором), заложенные за уши.
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– Мода движется к естественности. Возникает желание не трогать постоянно волосы, а оставить их в покое. Это касается и макияжа, когда одним из трендовых вариантов является отсутствие косметики, – подчеркнула специалист.
Челка в стиле 60-хДостаточно сложный элемент, так как за челкой нужно постоянно ухаживать. Однако, по словам персонального стилиста, она идеально подойдет тем, кто давно хотел поэкспериментировать.
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– Челка в стиле 60-х достаточно объемная. Она не просто ровная, а имеет изначально небольшой прикорневой объем, но при этом более или менее плотная, не уходит по бокам, а ровно свисает спереди. Классно смотрится, когда весь образ не в стиле 60-х, – обратила внимание Маргарита Мурадова.
Растрепанные волосыПрическа напоминает то положение волос на голове, с которым обычно просыпаются девушки утром.
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– Это тот самый эффект, которого мы добиваемся в данном тренде, – сказала стилист.
Специалист также добавила, что сделать прическу можно с помощью текстурирующих спреев.
– Если у вас очень романтичный топ, но не хотите добавлять еще и локоны, сделайте что-то совершенно контрастное, – посоветовала Маргарита Мурадова.