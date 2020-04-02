Межпарламентское сотрудничество является одним из приоритетов деятельности белорусских сенаторов. Об этом на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.
Фото: архив БЕЛТА
По ее словам, значимыми событиями в межсессионный период стали официальные визиты в Беларусь парламентской делегации Социалистической Республики Вьетнам под руководством Председателя Парламента этой страны Нгуен Тхи Ким Нган, а также делегации Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко:
— С нашими российскими коллегами мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели совместное заседание организационных комитетов по подготовке VII Форума регионов Беларуси и России. Учитывая знаковое событие этого года — 75-летие Великой Победы, — определена главная тема форума: «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».
Наталья Кочанова подчеркнула, что задач у Совета Республики много:
— Главное, чтобы наша работа была эффективной, содействовала устойчивому социально-экономическому развитию, укреплению суверенитета нашей страны, повышению благосостояния граждан. Только вместе, ответственно и слаженно, в полной мере используя свои профессионализм и опыт, мы сможем добиться поставленных целей на благо нашей родной Беларуси.
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Главной темой VII Форума регионов Беларуси и России станет историческое наследие Великой Победы
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