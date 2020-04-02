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  2. Главной темой VII Форума регионов Беларуси и России станет историческое наследие Великой Победы

Главной темой VII Форума регионов Беларуси и России станет историческое наследие Великой Победы

Межпарламентское сотрудничество является одним из приоритетов деятельности белорусских сенаторов. Об этом на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.

Фото: архив БЕЛТА

По ее словам, значимыми событиями в межсессионный период стали официальные визиты в Беларусь парламентской делегации Социалистической Республики Вьетнам под руководством Председателя Парламента этой страны Нгуен Тхи Ким Нган, а также делегации Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко: 

— С нашими российскими коллегами мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели совместное заседание организационных комитетов по подготовке VII Форума регионов Беларуси и России. Учитывая знаковое событие этого года — 75-летие Великой Победы,  определена главная тема форума: «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России». 

Наталья Кочанова подчеркнула, что задач у Совета Республики много:

 Главное, чтобы наша работа была эффективной, содействовала устойчивому социально-экономическому развитию, укреплению суверенитета нашей страны, повышению благосостояния граждан. Только вместе, ответственно и слаженно, в полной мере используя свои профессионализм и опыт, мы сможем добиться поставленных целей на благо нашей родной Беларуси.
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