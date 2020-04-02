Главной темой VII Форума регионов Беларуси и России станет историческое наследие Великой Победы

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По ее словам, значимыми событиями в межсессионный период стали официальные визиты в Беларусь парламентской делегации Социалистической Республики Вьетнам под руководством Председателя Парламента этой страны Нгуен Тхи Ким Нган, а также делегации Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко:Наталья Кочанова подчеркнула, что задач у Совета Республики много: