Главное — безопасность. ГАИ, МЧС и транспортники рассказали о подготовке к мероприятиям, приуроченным к празднованию Радоницы

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С 25 по 27 апреля в Минске на дорогах появятся 100 дополнительных транспортных единиц для доставки граждан к местам поминовения усопших. А 28 апреля на рейсы заступят еще 250 автобусов и троллейбусов. Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия “Столичный транспорт и связь”, говорит, что работу по увеличению количества маршрутов начали еще 18 апреля, добавив подвижной состав на некоторых маршрутах. Эти меры нужны для того, что рассредоточить пассажиропоток.
Милиция и ГАИ в эти дни также будут работать в усиленном режиме. Денис Ставский, заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности МВД рекомендует выбирать другие дни для посещения кладбищ и уборки могил, а также ограничить свое общение с престарелыми родственниками. В то же время, чтобы не допустить возможных заторов, ГАИ проработала схемы организации дорожного движения вблизи кладбищ. Ознакомиться с ними можно на сайте МВД, а также в местных СМИ. “Обращаюсь ко всем водителям: будьте предельно сосредоточены, уважайте друг друга и строго соблюдайте правила. Особенно внимательно смотрите на знаки, чтобы в случае изменения организации дорожного движения на привычном маршруте не попасть в ДТП”, — просит Ставский. Также в ГАИ заверили, что во время предстоящих выходных сотрудники будут оказывать всемерную помощь тем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительные ситуации.
Юлия Байкова, начальник Управления реабилитации пострадавших территорий Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, напомнила, что на территориях зоны эвакуации, зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения установлен пропускной режим: “В его границах расположено 264 кладбища. Из них 91 — на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. При массовом посещении кладбищ в дни поминовения усопших, Радуницу (в этом году — с 25 по 28 апреля) гражданам разрешается въезд туда без пропусков”. Находиться на этих территория можно строго до 17.00. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. “До ухудшения эпидемиологической обстановки мы ожидали около 15 тысяч граждан. Сегодня мы не можем прогнозировать, сколько людей прибудет”, — отметила Байкова. Она также напомнила, что при проведении работ по благоустройству могил на этих территориях нельзя забывать о мерах безопасности: нужно иметь марлевые повязки и пользоваться перчатками: “Основное количество радионуклидов находится в верхней слое почвы, лесной подстилке, мхе и коре деревьев. По окончании работ верхнюю одежду стоит стряхнуть, а открытые участки тела обмыть водой. Курящим следует контролировать, затушена ли их сигарета”. Мусор после уборки могил нужно складировать в специальные места, сжигать его строго запрещено.
В свою очередь, Иван Сергеев, старший офицер Главного управления охраны границы Государственного пограничного комитета рассказал, что заявлений на получение пропусков для посещения Полесского радиационного заповедника в эти дни от иностранцев не было. “Но если вдруг они появятся, мы готовы их выдать”, — отметил Сергеев.
Несмотря на полную готовность к проведению Радуницы, ГАИ, МЧС и транспортники напоминают, что посещение могил родственников лучше перенести на другой день в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и минимизировать контакты с престарелыми родственниками.