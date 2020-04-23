Главное — безопасность. ГАИ, МЧС и транспортники рассказали о подготовке к мероприятиям, приуроченным к празднованию Радоницы

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БЕЛТА

Несмотря на полную готовность к проведению Радуницы, ГАИ, МЧС и транспортники напоминают, что посещение могил родственников лучше перенести на другой день в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и минимизировать контакты с престарелыми родственниками.

С 25 по 27 апреля в Минске на дорогах появятся 100 дополнительных транспортных единиц для доставки граждан к местам поминовения усопших. А 28 апреля на рейсы заступят еще 250 автобусов и троллейбусов. Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия “Столичный транспорт и связь”, говорит, что работу по увеличению количества маршрутов начали еще 18 апреля, добавив подвижной состав на некоторых маршрутах. Эти меры нужны для того, что рассредоточить пассажиропоток.Милиция и ГАИ в эти дни также будут работать в усиленном режиме. Денис Ставский, заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности МВД рекомендует выбирать другие дни для посещения кладбищ и уборки могил, а также ограничить свое общение с престарелыми родственниками. В то же время, чтобы не допустить возможных заторов, ГАИ проработала схемы организации дорожного движения вблизи кладбищ. Ознакомиться с ними можно на сайте МВД, а также в местных СМИ., — просит Ставский. Также в ГАИ заверили, что во время предстоящих выходных сотрудники будут оказывать всемерную помощь тем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительные ситуации.Юлия Байкова, начальник Управления реабилитации пострадавших территорий Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, напомнила, что на территориях зоны эвакуации, зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения установлен пропускной режим:. Находиться на этих территория можно строго до 17.00. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность., — отметила Байкова. Она также напомнила, что при проведении работ по благоустройству могил на этих территориях нельзя забывать о мерах безопасности: нужно иметь марлевые повязки и пользоваться перчатками:. Мусор после уборки могил нужно складировать в специальные места, сжигать его строго запрещено.В свою очередь, Иван Сергеев, старший офицер Главного управления охраны границы Государственного пограничного комитета рассказал, что заявлений на получение пропусков для посещения Полесского радиационного заповедника в эти дни от иностранцев не было., — отметил Сергеев.