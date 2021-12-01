Главе Администрации Президента предложили придать гоночной команде "МАЗ-СПОРТавто" статус национальной

Такое предложение Главе Администрации Президента Игорю Сергеенко озвучили на диалоговой площадке "Молодежь МАЗа – за будущее страны" во время расширенного выездного заседания коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, которое проходит сегодня на Минском автомобильном заводе.





"Команда добивается хороших результатов в мире, но до сих пор у нее нет статуса национальной", – отметили работники предприятия.



– Сегодня ребята отстаивают не только честь предприятия, но и нашей страны, – в ответ подчеркнул Игорь Сергеенко. – Понятно, что есть определенный порядок, какая команда может считаться национальной, есть определенные критерии. Но этот вопрос нужно просто изучить. Тем более что МАЗ – это авторитет и бренд нашей страны на мировом уровне.





Вспомнил Игорь Сергеенко и о том, что наша команда внезапно исчезла из списков участников предстоящего ралли-рейда "Дакар-2022":



– Это еще раз говорит о том, что спорт должен быть вне политики. Их победы еще впереди.































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