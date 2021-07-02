Глава Заводского района Минска: на фоне обострения политической обстановки и распространения коронавируса запросы наших граждан не изменились

– рассказал собеседник.Руководитель также отметил, что сейчас ведется активная застройка территорий в Заводском районе. Речь идет о микрорайоне Чижовка-6, где в первом квартале введено в эксплуатацию четыре жилых дома. Сергей Масляк добавил, что планируется ввести еще столько же, а также приступить к застройке территории в районе улиц Ангарской и Магнитной. Кроме того, идет строительство микрорайона Малая родина в районе улиц Шишкина и Кулешова.уточнил Сергей Масляк.