О том, какие вопросы сегодня волнуют горожан, рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Главы администраций и руководители на местах регулярно встречаются с населением. Я провожу личный прием по средам, отправляюсь и на выездной прием граждан. Организовано и общение по месту жительства с участием заинтересованных служб: мы собираем людей в определенном микрорайоне и информируем их о проделанной работе по всем блокам – ЖКХ, строительство, образование, здравоохранение. В большей степени заводчан волнует тема жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Актуальными остаются и вопросы экологии. На фоне обострения политической обстановки и распространения коронавируса запросы наших граждан не изменились, – рассказал собеседник.
Руководитель также отметил, что сейчас ведется активная застройка территорий в Заводском районе. Речь идет о микрорайоне Чижовка-6, где в первом квартале введено в эксплуатацию четыре жилых дома. Сергей Масляк добавил, что планируется ввести еще столько же, а также приступить к застройке территории в районе улиц Ангарской и Магнитной. Кроме того, идет строительство микрорайона Малая родина в районе улиц Шишкина и Кулешова.
– Строительство четырех домов в Чижовке сформировало прирост в 1100 жителей. Это хороший показатель, так как последние годы наблюдался некий отток и спад. Численность населения Заводского района сегодня – 234 400 человек. При этом немалый процент составляют многодетные семьи, – уточнил Сергей Масляк.
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Глава Заводского района Минска: на фоне обострения политической обстановки и распространения коронавируса запросы наших граждан не изменились
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