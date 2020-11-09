Об этом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в выступлении на возобновившейся в Женеве 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пишет ТАСС.
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», – сказал он.
Глава ВОЗ также обратил внимание на отрицательное влияние пандемии на борьбу с другими заболеваниями на планете. Что касается вакцины от коронавируса, Гебрейесус считает, что она должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Он также предупредил, что «нынешний кризис не будет последним», и призвал страны объединиться для достижения намеченных ООН целей устойчивого развития, а также преодолеть неравенство в сфере здравоохранения.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1013
Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter