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  2. Глава Twitter пожертвовал $ 1 млрд на борьбу с пандемией

Глава Twitter пожертвовал $ 1 млрд на борьбу с пандемией

Гендиректор базирующейся в США компании Twitter Джек Дорси пожертвует один миллиард долларов на борьбу с новым коронавирусом. Это почти треть (28%) его состояния.


"Я пожертвую $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19", — написал Дорси, добавив, что, если с коронавирусом справятся раньше, чем будет израсходовано его пожертвование, оставшиеся деньги пойдут на образование и здравоохранение.

Дорси отметил также, что ранее он делал много анонимных пожертвований, пишет ТАСС. Но теперь его пожертвования и денежные переводы со стороны фонда будут носить публичный характер, поскольку важно показывать пример другим, вдохновлять остальных делать нечто подобное.

Фото: pixabay


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