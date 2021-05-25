Глава центра РАН: Беларусь и Россия – хранители классической европейской идеи. В отличие от Запада

Комментируя вчерашний дикий демарш официальных лиц Латвии в отношении Государственного флага Республики Беларусь, российский политолог отметил:Николай Межевич отметил, что европейская цивилизация за прошедшие несколько десятилетий претерпела существенные трансформации:Но это не означает отказа от классических европейских ценностей, подчеркнул российский ученый:Инициаторами проведения в Минске такого круглого стола выступили Центр «Северная Евразия» (Беларусь), АНО «Институт Русского зарубежья» (Россия) и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».