Глава центра РАН: Беларусь и Россия – хранители классической европейской идеи. В отличие от Запада

Современные Беларусь и Россия в известной степени выступают хранителями классической европейской идеи, практически утраченной самими западноевропейскими странами. Об этом в ходе круглого стола «Экспертное сообщество Союзного государства: обретение субъектности», собравшего сегодня политологов, историков и журналистов двух стран на базе РОО «Белая Русь», заявил российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Комментируя вчерашний дикий демарш официальных лиц Латвии в отношении Государственного флага Республики Беларусь, российский политолог отметил:
– Если новая Европа дошла до такой ситуации, когда министр иностранных дел лично снимает флаг государства, с которым поддерживаются дипломатические отношения, значит, такая страна недостойна, чтобы с ней эти отношения поддерживали. И в этом смысле я как человек, неоднократно критиковавший министра иностранных дел Беларуси, готов ему поклониться в ноги: блестящая моментальная реакция!
Николай Межевич отметил, что европейская цивилизация за прошедшие несколько десятилетий претерпела существенные трансформации:
– Когда мы вместе входили в европейское пространство, это была совсем другая Европа. Тот ценностный набор, с которым Европа пришла к нам в 1991–1992 годах, был очень даже неплох. В нем не было того, что мы видим сейчас, даже «Евровидение» было совершенно иным. То есть не мы передумали и ставим вопрос об определенном дистанцировании от Европы или самопозиционировании – сама Европа стала такой, что даже значительной части собственных жителей перестала нравиться. И в такую Европу мы точно не захотим.
Но это не означает отказа от классических европейских ценностей, подчеркнул российский ученый:
– Мы сейчас – и в Москве, и в Минске – в известной степени выступаем хранителями классической европейской идеи. А не того извращения, которое появилось на ее месте на Западе. И наша религия является хранительницей европейской идеи. И потому мы, полагаю, вполне можем предложить некий третий путь, который, с одной стороны, предполагает уважительное отношение к классическому европейскому наследию, а с другой стороны – признание блестящих экономических практик Китая последних сорока лет.
Инициаторами проведения в Минске такого круглого стола выступили Центр «Северная Евразия» (Беларусь), АНО «Институт Русского зарубежья» (Россия) и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».
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Глава центра РАН: Беларусь и Россия – хранители классической европейской идеи. В отличие от Запада
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