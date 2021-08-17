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  2. Глава МИД России заявил, что Запад теряет свою гегемонию в мире

Глава МИД России заявил, что Запад теряет свою гегемонию в мире

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные страны теряют свою гегемонию в мире, из их рук «ускользают нити управления». Слова дипломата приводит РИА Новости.

Фото: пресс-служба МИД РФ

Лавров заявил: «Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться». Данный тезис глава российского МИД аргументировал так: «Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром. Это болезненно, и есть желание... какими-то новыми агрессивными шагами, инициативными шагами удержать это доминирование».
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