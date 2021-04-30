Глава Кыргызстана сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

подчеркнули в пресс-службе Садыра Жапарова.Согласно информации пресс-службы, в настоящий момент принимаются меры "" на госгранице.отмечается в сообщении.В МВД Кыргызстана добавили, что ситуация на границе стран контролируется правоохранительными органами.подчеркивается в сообщении.Вместе с тем Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в вооруженном конфликте.приводит слова Жапарова его пресс-служба.Согласно последней информации Кыргызстана, во время конфликта 13 жителей страны были убиты, всего пострадали 134 человека.