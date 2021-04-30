Глава Кыргызстана сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана, где в четверг, 29 апреля, произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран, стабилизировалась. Об этом сегодня сообщил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.
– Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта, – подчеркнули в пресс-службе Садыра Жапарова.
Согласно информации пресс-службы, в настоящий момент принимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на госгранице.
– В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров, – отмечается в сообщении.
В МВД Кыргызстана добавили, что ситуация на границе стран контролируется правоохранительными органами.
– В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов. В целях обеспечения безопасности местных жителей милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок, – подчеркивается в сообщении.
Вместе с тем Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в вооруженном конфликте.
– Вся страна оплакивает потерю близких в результате недавних пограничных инцидентов в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Государство окажет полную поддержку всем пострадавшим, – приводит слова Жапарова его пресс-служба.
Согласно последней информации Кыргызстана, во время конфликта 13 жителей страны были убиты, всего пострадали 134 человека.
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Глава Кыргызстана сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
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