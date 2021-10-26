Глава КГК проведет 27 октября прямую телефонную линию с жителями Дзержинского района

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов 27 октября проведет прямую телефонную линию с жителями Дзержинского района. Такая информация размещена на сайте КГК.
Фото: БЕЛТА
Звонить можно с 11:00 до 12:30 по телефонам: 8(017) 328 69 40 и 8(017) 328 69 46.
Жители Дзержинского района смогут сообщить руководителю контрольного ведомства о нарушениях законодательства и фактах бесхозяйственности, рассказать о работе должностных лиц местных органов власти, контролирующих и надзорных органов, а также поделиться конструктивными предложениями. Каждое обращение будет рассмотрено.