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Глава КГК проведет 27 октября прямую телефонную линию с жителями Дзержинского района

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов 27 октября проведет прямую телефонную линию с жителями Дзержинского района. Такая информация размещена на сайте КГК.

Фото: БЕЛТА

Звонить можно с 11:00 до 12:30 по телефонам: 8(017) 328 69 40 и 8(017) 328 69 46.

Жители Дзержинского района смогут сообщить руководителю контрольного ведомства о нарушениях законодательства и фактах бесхозяйственности, рассказать о работе должностных лиц местных органов власти, контролирующих и надзорных органов, а также поделиться конструктивными предложениями. Каждое обращение будет рассмотрено. 
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