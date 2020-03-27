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  2. Глава Института сердца Минздрава Украины: Беларусь сохранила плюсы советской медицины и приумножила их

Глава Института сердца Минздрава Украины: Беларусь сохранила плюсы советской медицины и приумножила их

Беларусь сохранила плюсы, которые имела советская медицина, и приумножила их. Соответствующее мнение в интервью 112.ua выразил гендиректор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров. 


«Мы не просто заблудились, мы разрушили ту медицину, которую имели. Беларусь же сохранила все те плюсы, которые имела советская медицина, и приумножила их, введя новые технологии и обеспечив свою медицину хорошим финансированием», — обратил внимание доктор медицинских наук, подчеркнувший, что подобный путь был бы оптимальным и для Украины.

Кроме того, он отметил что паника страшнее, чем сам коронавирус и наблюдающаяся сейчас в мире истерика во многом не оправдана. Куда больше людей погибает от суицидных попыток, туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний, в дорожно-транспортных происшествиях. Но по этому поводу ни у кого нет таких серьезных волнений, как из-за COVID-19. «А в Беларуси нет истерики, потому что она сохранила систему Семашко, которая четко заточена на профилактику, на иммунизацию, на все прививки. Это практически система Советского Союза, только хорошо финансируемая и высокотехнологичная», — прокомментировал заслуженный врач Украины.

Борис Тодуров подчеркнул, что в Беларуси четко работают санстанции, инфекционные больницы, финансируемые государством. И помимо того, белорусская медицина очень четко сотрудничает с Госпогранкомитетом, милицией и другими органами, которые при имеющихся сейчас вызовах должны действовать синергично.

Фото: 112.ua
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