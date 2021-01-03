Архиепископ Минский Тадеуш Кондрусевич покидает пост главы католической церкви в Беларуси. Его отставку принял Папа Римский. Об этом пишет официальный сайт Ватикана.
Фото: ria.ru
Уход Кондрусевича с должности связан с достижением предельного возраста – 3 января архиепископу исполнилось 75 лет.
Временно руководить архиепархией будет епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.
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Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку
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