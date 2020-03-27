Заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» Алла Тужилкина награждена медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Этой государственной награды Алла Тужилкина удостоена за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, популяризацию белорусского культурного наследия в России.
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Глава автономии «Белорусы Москвы» награждена медалью Франциска Скорины
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