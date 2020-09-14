Гиндюк: три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне

, – уточнилапоручил обеспечить максимальный охват вакцинацией против гриппа учащихся вузов и других учебных заведений, а также трудовых коллективов. Он также потребовал усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в местах массового скопления людей, где, к сожалению, уже начинают забывать о средствах индивидуальной защиты., –сказал Владимир Кухарев.В нынешнем сезоне запланировано привить около 760 тысяч минчан. Опыт многолетних наблюдений показывает, что при иммунизации более 45% населения происходит существенное сокращение количества случаев заболевания гриппом. Так, по сравнению с 2003 годом количество заболевших за последний эпидсезон сократилось в 95 раз. Благодаря вакцинации удалось предотвратить десятки тысяч случаев заболевания, что привело к экономии 10 миллионов долларов.