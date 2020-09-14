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Гиндюк: три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне

Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Прививка поможет. Об этом на оперативном совещании сообщила главный государственный санитарный врач столицы Нелли Гиндюк, информирует Telegram-канал Мингорисполкома "Минск. Официально".


–В предстоящем эпидсезоне в нашей стране будут циркулировать три новых штамма гриппа, к которым у населения пока не сформирован иммунитет. Однако применяемые нами вакцины эффективны и против них. Кроме того, наблюдения показывают, что вакцинация помогает снизить риск заражения острыми респираторными инфекциями и тяжесть их протекания. Также замечено, что в коллективах, где было привито свыше 40% работников, доля случаев заражения COVID-19 не превышала 3%, а заразившиеся в основном переносили болезнь бессимптомно или в легкой форме, – уточнила главный государственный санитарный врач Минска.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обеспечить максимальный охват вакцинацией против гриппа учащихся вузов и других учебных заведений, а также трудовых коллективов. Он также потребовал усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в местах массового скопления людей, где, к сожалению, уже начинают забывать о средствах индивидуальной защиты.

– Необходимо усилить профилактическую работу, ведь предотвратить болезнь проще, чем ее лечить, –сказал Владимир Кухарев.

В нынешнем сезоне запланировано привить около 760 тысяч минчан. Опыт многолетних наблюдений показывает, что при иммунизации более 45% населения происходит существенное сокращение количества случаев заболевания гриппом. Так, по сравнению с 2003 годом количество заболевших за последний эпидсезон сократилось в 95 раз. Благодаря вакцинации удалось предотвратить десятки тысяч случаев заболевания, что привело к экономии 10 миллионов долларов.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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