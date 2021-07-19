Тест на COVID-19 американской спортсменки дал положительный результат на коронавирус, пишет информационное агентство Kyodo.
Имя члена американской команды по спортивной гимнастике не разглашается. Но при этом сообщается, что спортсменка тренировалась в городе Индзай.
Изначально Олимпиада должна была состояться летом прошлого года. Но из-за коронавируса ее сдвинули на 23 июля – 8 августа 2021-го. Игры пройдут в условиях строжайших ограничительных мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.
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Гимнастка олимпийской сборной США заразилась COVID-19
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