Гигин: значительная часть польского истеблишмента, вступая в ЕС, никакие европейские ценности соблюдать не собиралась

Такую мысль в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– Значительная часть польского истеблишмента, вступая в ЕС, никакие европейские ценности и никакую европейскую идеологию соблюдать не собиралась. Основная масса польской элиты опирается на классический восточноевропейский национализм. Политики этой страны объяты невероятным шовинизмом, ксенофобией, национализмом и желанием создать новую Речь Посполитую, заручиться собственной зоной влияния, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, Польше Евросоюз был необходим по двум основным причинам.
– В основе польско-имперской идеи лежит принадлежность к европейскости. [Поляки] всегда стремились доказать, что являются большими европейцами, чем парижане, жители Лондона или Мадрида. А там так не считали. В XVI веке о поляках полагали как о диких людях.<...> [Польша] несет европейские ценности на Восток, сама в них не веря. Но ей нужно это формальное подтверждение. Вступление в Европейский союз было таковым. И второе: поляки просто получили деньги, всего 160 млрд евро. 50 млрд евро внесли, а 110 млрд евро чистой прибыли получили, – отметил Вадим Гигин.
Политолог добавил, что сейчас Европейский союз требует от Польши исполнения обязательств, в том числе просит принять мигрантов.
– Поляки и тогда не хотели принимать [беженцев], и сейчас. Но к ним никто и не стремится. Никто из иракцев и ливийцев в Кракове жить не хочет. Не хотят они учиться в Ягеллонском университете, гулять по улицам Варшавы, ехать на польское поморье. Они хотят в Швецию и Германию. Польша для них просто коридор. Но и Германия тоже не очень-то хочет принимать [мигрантов], – резюмировал Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.