Гигин: значительная часть польского истеблишмента, вступая в ЕС, никакие европейские ценности соблюдать не собиралась

обратил внимание политолог.По словам эксперта, Польше Евросоюз был необходим по двум основным причинам.– отметил Вадим Гигин.Политолог добавил, что сейчас Европейский союз требует от Польши исполнения обязательств, в том числе просит принять мигрантов.– резюмировал Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.