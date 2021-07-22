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  2. Гигин: законность и легитимность нынешних литовских властей сомнительны

Гигин: законность и легитимность нынешних литовских властей сомнительны

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог, кандидат исторических наук Вадим Гигин.


– Законность и легитимность нынешних литовских властей сомнительна. Не понимаю только, почему об этом так мало говорят. В Литве в 2004 году был совершен государственный переворот. В то время от власти был отстранен законный президент Роландас Паксас, поскольку должен был продолжить свое правление Валдас Адамкус. Этот пособник нацистов его после и продолжил. Паксас в период, когда Литва должна была вступать в НАТО и делать свой геополитический выбор, стал спрашивать, почему нефтеперерабатывающий завод «Мажейкю нафта» достается по каким-то сомнительным схемам американским компаниям и надо ли делать стране такой геополитический переворот. То есть он стал задавать вопросы, которые не хотели слышать, – рассказал политолог.

Вадим Гигин отметил, что вскоре при участии американцев было сфабриковано дело в отношении Паксаса о якобы коррупции с бизнесменом Юрием Борисовым. Экс-президенту объявили импичмент и запретили заниматься любой политической деятельностью.


– Вильнюсский суд выносит решение, которым оправдывает Роландаса Паксаса по всем пунктам обвинения, – и ноль реакции. В 2011 году Европейский суд по правам человека принимает решение о незаконности постановления о том, что Паксас не имеет права заниматься политической деятельностью. Десять лет Литва не выполняет этот закон. Наконец совсем недавно Верховный суд Литвы оправдал Паксаса по всем пунктам обвинения, которые ему предъявлялись ранее. То есть человек был незаконно по сфабрикованному обвинению отстранен от правления, этим воспользовалась группа политиков, которая де-факто узурпировала власть во главе с Валдасом Адамкусом и последующими его преемниками. Поэтому что вы хотите от этого правительства? Они совершили государственный переворот, фактически сомнительными с точки зрения законности и легитимности способами пришли к власти, – резюмировал эксперт.



Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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