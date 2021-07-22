Гигин: законность и легитимность нынешних литовских властей сомнительны

– рассказал политолог.Вадим Гигин отметил, что вскоре при участии американцев было сфабриковано дело в отношении Паксаса о якобы коррупции с бизнесменом Юрием Борисовым. Экс-президенту объявили импичмент и запретили заниматься любой политической деятельностью.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.