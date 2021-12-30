Гигин: ВНС доказало свое право быть высшим органом народного представительства

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В эфире программы обсуждали отдельные пункты, которые предполагает проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, опубликованный на днях. В том числе обсудили главу 31, посвященную Всебелорусскому народному собранию.– подчеркнул Вадим Гигин.Он напомнил:В особенности гость программы отметил важность представительской функции ВНС, так как на собрании интересы народа передают депутаты разных уровней: от сельских Советов до Совета Республики.