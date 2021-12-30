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Гигин: ВНС доказало свое право быть высшим органом народного представительства

Всебелорусское народное собрание сыграло важную роль в истории современной Беларуси и доказало свое право быть высшим органом народного представительства. Таким мнением председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин поделился в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

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В эфире программы обсуждали отдельные пункты, которые предполагает проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, опубликованный на днях. В том числе обсудили главу 31, посвященную Всебелорусскому народному собранию.

– Всебелорусское народное собрание как минимум дважды в нашей истории – в 1996 и 2021 годах – сыграло принципиальную, ключевую роль в разрешении острых политических кризисов. Следовательно, оно доказало свои право и возможность быть высшим органом народного представительства, – подчеркнул Вадим Гигин.

Он напомнил: «Идея придать Всебелорусскому народному собранию правовой статус, ввести в Конституцию обсуждается достаточно давно. Стоял вопрос только в том, чтобы определить его полномочия. И мы это делаем».

В особенности гость программы отметил важность представительской функции ВНС, так как на собрании интересы народа передают депутаты разных уровней: от сельских Советов до Совета Республики. 
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