Гигин: то, что себе позволяют послы западных государств, неприемлемо ни в одной стране мира

Об этом в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ заявил председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин, рассуждая о попытках западных послов высказаться насчет смертной казни в Беларуси.
– Какие бы ни были мотивы, вмешательство во внутренние дела государства – это возмутительные поступки. То, что себе позволяют не только, кстати, в Беларуси, но и в целом в восточноевропейских странах послы западных государств, неприемлемо ни в одной стране мира. Любые выходки, когда комментируют наши внутриполитические события, проводят встречи с политическими деятелями, не поставив в известность соответствующие государственные органы, – попытка так или иначе повлиять на политическую ситуацию в стране. Это должно пресекаться, – считает Вадим Гигин.