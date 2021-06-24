Об этом декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Вадим Гигин. Архивное фото
Ведущий программы Вадим Шепет обратился к гостю «Будней» как к историку: «Многие эксперты, представители власти, простые граждане говорят о том, что выступление Президента Александра Лукашенко в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» 22 июня – это исторический момент. Как вы оцениваете это выступление?»
– Во-первых, у Главы государства не бывает рядовых выступлений. Во-вторых, эту речь Президента 22 июня можно сравнить с его речью 16 августа 2020-го, выступлением на VI Всебелорусском народном собрании. В такой сложный [для Беларуси] период это важные вехи, которые обозначают развитие государства, – ответил декан ФФСН БГУ.
Эксперт порассуждал об эмоциональной составляющей выступления.
– Александр Лукашенко пропускает историю страны через свое сердце и душу – это было видно [во время выступления]. <…> Даже по лицу Президента были видны решимость, собранность и ощущение историчности момента.
Спикер подчеркнул: «Эта речь всех потрясла».
Он также добавил, что от своих знакомых (не только из Беларуси, но и из-за рубежа) слышал восторженные оценки речи Главы государства.
Полный текст выступления Александра Лукашенко в Брестской крепости 22 июня можно прочесть здесь.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
1143
Гигин: речь Президента 22 июня всех потрясла
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter