Гигин: ОДКБ нужно серьезно усиливать, мы даже наполовину не используем ее возможности

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В ООН заявили, что число беженцев в результате конфликтов в мире достигло 48 млн – это рекордный показатель. Почему так произошло? Гость «Будней» напомнил, что в последние несколько десятков лет в мире случились события, которые привели к устойчивому формированию роста беженцев. При этом часть из них на Западе просто не замечают.
– Например, в 1990-е страны Запада осуждали Сербию, но в то же время при их бездействии в Руанде вырезали минимум 800 тысяч человек. В конце 1990-х – начале 2000-х шла Великая африканская война, в которой участвовала половина стран континента. Погибло примерно 5 миллионов человек. Мир [в лице Запада] эту войну просто не заметил. Почему мы теперь удивляемся, что сформировались миллионы беженцев и они бегут в Европу? Ведь кроме африканских проблем [Запад] умудрился создать конфликты на Среднем и Ближнем Востоке, – сказал Вадим Гигин.
Он отметил, что в сложившейся ситуации с колоссальным вызовом сталкивается и Беларусь. «Безусловно, выход здесь может быть только один: 1) усиление нашей кооперации с РФ и другими союзниками, 2) переформатирование системы международных организаций. Сейчас нужно предпринять усилия для того, чтобы попытаться создать более-менее устойчивую систему регулирования или хотя бы достижения договоренностей по международным проблемам», – поделился мнением эксперт.
– На постсоветском пространстве ОДКБ может стать инструментом, который будет регулировать такие вопросы? – поинтересовался ведущий программы Вадим Шепет.
– Не совсем: ОДКБ ставит перед собой другие задачи, – подчеркнул спикер и добавил: – Эту организацию, как и ЕАЭС, и СНГ, нужно серьезно усиливать. Мы даже наполовину не используем те возможности, тот потенциал, что у нее есть. ОДКБ как организация должна достигнуть того уровня военно-политического взаимодействия, который существует между Россией и Беларусью. В нашей стране и в прилегающих областях РФ создана фактически единая военная группировка – мы должны сформировать такие группировки в рамках ОДКБ, особенно по направлениям потенциальных вызовов и угроз.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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