Гигин: общественность и политики в Евросоюзе устают от бессмысленной эскалации вокруг Беларуси

Об этом политолог Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы одной из главных тем стала смерть иракца, пересекшего нашу границу со стороны Литвы вчера. Подробности об инциденте наши корреспонденты собрали в этом материале. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил: «Интересно, что в оппозиционных телеграм-каналах в литовском миграционном кризисе начали обвинять белорусские власти и пограничников. Что это такое?»
– Это очевидно: идет гибридная информационная война, – ответил Вадим Гигин. – Что бы ни случилось – искусственно созданный скандал с Тимановской, убийство Шишова в Киеве, – все что угодно, связанное с нашей страной, будет обращено против нее. Когда мы говорим, что война объявлена, она же не закончена. [Оппозиционеры] пытаются любому факту придать элементы эскалации, раздуть его, обвинить нас.
При этом эксперт отметил: «Уже на Западе многие видят и вину литовских властей. Здесь показательна статья, которая вышла в The New York Times: люди с иными идеологическими (левыми) взглядами начинают активно критиковать Литву. В том числе в Евросоюзе».
Спикер подчеркнул:
– Мы должны зафиксировать очень важную тенденцию. Мне кажется (пока индикаторы этого еще слабы, но они уже есть), в Европейском союзе общественность и политики устают от этой бессмысленной эскалации вокруг Беларуси. Год они ее раздували, рассчитывая на блицкриг. Этого не получилось, и бесконечное надувание щек, наскоки на Беларусь [со стороны] маленьких шовинистических тигрят типа Польши и Литвы начинают раздражать [ЕС]. Их и так не любили в старой Европе, прекрасно отдавая себе отчет в том, какое идеологическое лицо у этих господ. Латвия и Эстония ведут себя гораздо тише и скромнее по сравнению с той же Литвой, что тоже очень показательно.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.