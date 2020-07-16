Гигин о выборах: у мировых игроков есть свои интересы, но главное – это социально-экономические и политические условия внутри страны

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, – отметил политический аналитик.По словам Вадима Гигина, белорусы по своей сути – это хозяева, которые, делая выбор, в первую очередь ориентируются не на чьи-то советы, а на собственное мнение. И выбирают того, кому можно доверять.Говоря о наличии протестных настроений в обществе, аналитик обратил внимание на то, что это в общем-то нормально, но нельзя допускать их радикализации., – подытожил кандидат исторических наук.