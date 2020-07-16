В электоральный период у игроков на мировой арене есть свои интересы, однако вмешательство во внутренние дела другой страны не определяет результат кампании. Это в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ подчеркнул декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.
Фото: ОНТ
– Сейчас у мировых игроков, и наших соседей в том числе, есть свои интересы, – отметил политический аналитик. – Если представится возможность воспользоваться какой-то нестабильностью в Беларуси, они воспользуются. Но это примерно так же, как верить в то, что немецкий кайзер, заплатив Ленину, привел того к власти. Да, был факт оказания Германией финансовой помощи большевикам. Но если бы не было внутренних условий, то и никакие деньги не помогли бы. Главное – это есть ли внутри самой страны социально-экономические и политические условия для нестабильности.
По словам Вадима Гигина, белорусы по своей сути – это хозяева, которые, делая выбор, в первую очередь ориентируются не на чьи-то советы, а на собственное мнение. И выбирают того, кому можно доверять.
Говоря о наличии протестных настроений в обществе, аналитик обратил внимание на то, что это в общем-то нормально, но нельзя допускать их радикализации. «Сейчас самая главная задача в обществе – это сохранить мир», – подытожил кандидат исторических наук.
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Гигин о выборах: у мировых игроков есть свои интересы, но главное – это социально-экономические и политические условия внутри страны
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