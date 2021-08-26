Гигин о событиях в Афганистане: США прекращают быть мировым гегемоном

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин, комментируя уход американских войск из Афганистана и последовавшие вслед за этим события.
– Эксперты, как мы сейчас читаем, предвидели это уже давно, – обратил внимание гость студии. – Опубликованы документы американского военного командования. Они с 2005-2007 годов уже понимали, что войну им не выиграть. С моей точки зрения, это колоссальное поражение. Да есть экспертное мнение и Президент об этом говорил, что американцы попытаются вывернуть эту ситуацию в свою пользу, ввести войска в соседние страны. А в Вашингтоне открыто говорят о том, что подложили мину под Китай, Россию и Иран. Все это есть. Но за этими кустами мы не должны терять леса. Необходимо видеть, что произошло реально. А реально США прекращают быть мировым гегемоном, они уже неспособны одерживать победы в любой точке земного шара. Это поражение носит куда более значимый характер, чем поражение во Вьетнаме. Мировой экономический кризис 2007-2008 годов, затем поражение де-факто проамериканского режима в Грузии в 2008 году и вот сейчас катастрофический уход из Афганистана, когда весь мир видит, как это позорно. С 2007 по 2021 год – это переходный период, когда умер однополярный мир и зародился новый мир, в котором есть военно-политический амбиции России, экономически очень мощный Китай, который все больше о себе заявляет. И что еще важно, позор публичен и так растянут во времени. Если бы американцы просто ушли из Афганистана – и через некоторое время там рухнул тот режим, – это было бы неприятно, но тем не менее. Но то, как это происходит, как они бросают своих сторонников, эти душераздирающие сцены, которые навсегда останутся в истории... Тело, болтающееся на шасси, люди, бросающиеся к самолету, забитый до отказа транспортник, огнем людей отгоняют. Кого? Тех, кто поверил американцам. Они всех предадут и бросят. Только свои интересы – вот эта старая американская формула прежде всего. Плевать им на людей.
– У них прописано, что весь мир является сферой национальных интересов США, но Афганистан показал, что они уже не способны поддерживать эти интересы в любой точке земного шара. США хотят мирового лидерства, но как его добиваться в изменившихся условиях, уже не понимают. Президент Байден, который откровенно признал свое поражение, – это символ состарившейся беспомощной страны, но недооценивать ее все-таки нельзя. Силы еще есть, – резюмировал гость студии.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.