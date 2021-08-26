Гигин о событиях в Афганистане: США прекращают быть мировым гегемоном

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, – обратил внимание гость студии., – резюмировал гость студии.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.