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  2. Гигин о событиях августа 2020 года: мы были у порога не только гражданской, но и межгосударственной войны

Гигин о событиях августа 2020 года: мы были у порога не только гражданской, но и межгосударственной войны

В разгар августовских событий минувшего года Беларусь была у порога не только гражданской, но и межгосударственной войны. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.


– Если бы удалось сломать ситуацию в Беларуси и захватить власть, была бы война. Стояли бы войска НАТО, по нашей стране, как в Эстонии, на танках ездили бы. Безусловно, для России это был бы вызов экзистенциальный, и наши люди это просто так бы не стерпели.<...> Президент, силовики, правоохранители, наши граждане-патриоты, которые поднялись, остановили угрозу. Мы были у порога не только гражданской, но и большой межгосударственной войны, – обратил внимание Вадим Гигин.

Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.

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Фото: Михалевич Диана
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