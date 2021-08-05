Гигин о роли Запада в событиях 2020-го в Беларуси: Президент оказался готов к этому удару в спину, потому что он тертый калач в политике

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт вчера заявила, что как таковой предвыборной кампанией Глава государства не занимался. «Он занимался здоровьем и жизнью людей. Утром, днем, вечером, а иногда и ночью – Президенту десяток раз в день на стол ложились сводки. Каждый человек из тяжелых на ИВЛ был на личном контроле, каждая смерть разбиралась и анализировалась», – объяснила она. Западные силы воспользовались этой ситуацией. «Человек занимается жизнями людей, Глава государства переживает за каждую смерть в нашей стране. И в этот – самый неподходящий момент – ему наносят удар в спину», – отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет.
– К сожалению, в политике так всегда и делается. К этому нужно быть готовым, – сказал Вадим Гигин. – Александр Лукашенко на протяжении нескольких последних кампаний открыто заявлял, что не будет вести какую-то специальную пропагандистскую кампанию к выборам, поскольку выполняет обычные функции Главы государства. [Он говорил], что ему не с руки отодвигать на второй план руководство страной. Люди и так видели, что Президент делает, и могли это оценить.
Спикер добавил:
– Президент оказался готов к этому удару в спину, потому что он тертый калач в политике. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что этим заверениям, которые шли с Запада, верить нельзя, хотя некоторые наши чиновники и дипломаты активно его к этому склоняли. Он понимал: главная цель Запада так или иначе – это отстранение Лукашенко от власти и демонтаж той политической системы, которая существует в нашей стране, привод к власти слабых управляемых фигур.
Заявление Натальи Эйсмонт прозвучало в первой серии фильма-расследования «Беларусь против цветной революции». Почитать о нем подробнее можно в этом материале.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.