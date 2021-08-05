Гигин о роли Запада в событиях 2020-го в Беларуси: Президент оказался готов к этому удару в спину, потому что он тертый калач в политике

Заявление Натальи Эйсмонт прозвучало в первой серии фильма-расследования «Беларусь против цветной революции». Почитать о нем подробнее можно в этом материале.

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт вчера заявила, что как таковой предвыборной кампанией Глава государства не занимался.– объяснила она. Западные силы воспользовались этой ситуацией.– отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет.сказал Вадим Гигин. –Спикер добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.