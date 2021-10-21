Гигин о миграционном кризисе: причина заключается в чем? Европейцы отказываются идти на контакт с белорусскими властями

Нежелание европейских стран идти на контакт с Правительством Беларуси является одной из причин миграционного кризиса, заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– Вы не хотите принимать мигрантов, но сами же их позвали. Сейчас, подводя итоги канцлерства Ангелы Меркель, заявляют, что Германия все-таки справилась.<...>Но, если справляетесь, какие претензии тогда к Минску, а уж тем более к Москве? – задался вопросом эксперт.
По мнению политолога, чтобы решить миграционный кризис, Евросоюзу необходимо вступить в разговор с белорусским Правительством.
– Они [страны – участницы ЕС] прекрасно понимают, где лежит решением проблемы. Нужно как минимум отправить посланника в Минск, вызвать посла Беларуси в Берлине, разговаривать и договариваться. Ведь причина заключается в чем? Они отказываются идти на контакт с белорусскими властями. Если у вас открылась очередная форточка, через которую эти мигранты заходят, причем, как вы считаете, на белорусской стороне, так договаривайтесь с властями нашей республики, как сделать так, чтобы этого не было. Разберитесь в собственной охране границ. Почему так получилось, что, по крайней мере, литовский, латвийский и в значительной степени польский участок охраняла именно наша пограничная служба, а не вы? Где хваленые европейские пограничные силы? На самом-то деле большинство проблем лежит в самом Европейском союзе, но, конечно, выгоднее перенести их на Минск и Москву, – резюмировал политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.