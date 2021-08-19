Гигин: независимость и суверенитет Беларуси тем сильнее, чем мы ближе к России

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни на «Альфа Радио» поделился декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин.
– Независимость и суверенитет Беларуси тем сильнее, чем мы ближе к Российской Федерации. Нас часто пытались уверить, что интеграция с Россией – утрата всего перечисленного. Ничего подобного. Интеграция с Европейским союзом – вот это утрата независимости, – заявил политолог.
Вадим Гигин также обратил внимание на то, что плата за интеграцию с Европой это не только подрыв независимости, но и утрата идентичности Беларуси.
– Наша шляхта 500–600 лет назад взамен на шляхетские вольности Речи Посполитой предала свою идентичность, перестала быть белорусской или, как она тогда называлась, литовской. Интеграция с коллективным Западом ровно это же. Если кто-то готов платить такую цену, пожалуйста. Но большинство белорусского народа этого делать не хочет, – обратил внимание эксперт.
По словам политолога, интеграция Беларуси с Россией не делает страну слабее.
– Мы больше четверти века интегрируемся с Россией. Независимость и суверенитет Беларуси от этого пострадали? Нет, только укрепились. И этот год нашей совместной борьбы является доказательством. Российская Федерация, несмотря на все противоречия, которые были, пришла на помощь, за что мы ей благодарны. При этом и наша республика в трудные времена не раз помогала России и продолжит помогать, – подчеркнул Вадим Гигин.
Вместе с тем политолог сообщил, что в настоящее время на экспертном уровне Беларусь и Россия проводят работу по созданию единой базы экстремистских ресурсов, которая поможет странам быть сильными в информационной войне.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.