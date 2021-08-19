Гигин: независимость и суверенитет Беларуси тем сильнее, чем мы ближе к России

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заявил политолог.Вадим Гигин также обратил внимание на то, что плата за интеграцию с Европой это не только подрыв независимости, но и утрата идентичности Беларуси.– обратил внимание эксперт.По словам политолога, интеграция Беларуси с Россией не делает страну слабее.– подчеркнул Вадим Гигин.Вместе с тем политолог сообщил, что в настоящее время на экспертном уровне Беларусь и Россия проводят работу по созданию единой базы экстремистских ресурсов, которая поможет странам быть сильными в информационной войне.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.