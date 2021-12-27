Гигин: нет сейчас в Европейском союзе ни свободы слова, ни демократии

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– В Польше есть честные люди, которые задают вопросы не только в отношении беженцев, но и по поводу того, зачем польское государство спонсирует нахождение на своей территории белорусских беглых, как оно дальше видит свои отношения с Беларусью и Россией, почему поляки заявляют о том, что готовы остановить транзит и какие это повлечет последствия. Очень много таких людей, но им затыкают рот. Нет сейчас в Европейском союзе ни свободы слова, ни демократии. Посмотрите, какой бред печатается в отношении того, что Россия, а вместе с ней и Беларусь не сегодня-завтра войну начнут, – заметил Вадим Гигин.
Эксперт считает, что таким образом Польша пытается «расчеловечить» белорусов.
– Независимая, суверенная Беларусь для них как кость в горле. Они привыкли смотреть на нас как на провинцию. Каждый стремится за счет Беларуси утвердить свою великодержавность. Литовские политики все мечтают о какой-то новой роли, и без нашей страны это невозможно. Тем, кто находится у власти в Украине, надо каким-то образом постоянно самоутверждаться. Мечты [польского правительства] о создании некой империи за счет Беларуси будут мертворожденными. Мы, белорусы, с Президентом не дадим этим мечтам реализоваться и для этого будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении силы, – заключил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.