Гигин: Литва объята великодержавным шовинизмом, который наносит ущерб гражданам этой страны

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что литовские СМИ заявляют о колоссальных потерях страны от санкций, которые может ввести Китай. Ущерб оценивается в 3–5 миллиардов евро в год. В связи с этим в республике наступил хаос, который также вызван антибелорусскими санкциями.
– С Литвой ничего хорошего не будет. Мы знаем, сколько населения оттуда выехало, и видели протесты августа–сентября этого года. [Люди выступали] против той политики, которую правительство Литвы проводит в отношении пандемии, поддержки экономики в этой ситуации, точнее ее неподдержки, этих глупых санкций против Беларуси.<...> Литва объята великодержавным шовинизмом, который наносит ущерб гражданам страны. То есть сами литовцы страдают от того, что делают их политики, но те продолжают упорно вести эту линию, –обратил внимание Вадим Гигин.
Вместе с тем эксперт отметил, что политики в Литве не привязаны к родине. Они стремятся к карьерному росту, но никак не к тому, чтобы обеспечить благополучие своих граждан и страны.
– Карьера, которая является максимальным достижением [для литовских политиков], – это не Литва и даже не пост президента, а некие наднациональные структуры. Для того чтобы туда попасть, нужно, чтобы тебя заметили, а заметили за счет таких громких заявлений. Если на этом фоне будут страдать литовские граждане, ничего страшного, они поедут в Ирландию, Англию... Вот это сочетание неких неонацистских идей, восхваления гитлеровских прислужников, великодержавной шовинистической каши в голове и карьерного устремления, связанного совсем не с Литвой, порождают антигосударственную политику, – считает Вадим Гигин.
– Жалко и литовцев, люди там хорошие. Многие разочаровались в том, что происходит в их стране, – констатировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.