Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что литовские СМИ заявляют о колоссальных потерях страны от санкций, которые может ввести Китай. Ущерб оценивается в 3–5 миллиардов евро в год. В связи с этим в республике наступил хаос, который также вызван антибелорусскими санкциями.–обратил внимание Вадим Гигин.Вместе с тем эксперт отметил, что политики в Литве не привязаны к родине. Они стремятся к карьерному росту, но никак не к тому, чтобы обеспечить благополучие своих граждан и страны.– считает Вадим Гигин.– констатировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.