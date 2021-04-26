Гигин: кампания по вербовке и развалу силовых структур в Беларуси полностью провалилась

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Во время разговора с журналистами в Гомельской области 24 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул тему попытки покушения на него и его семью. Также белорусский лидер говорил, что организаторы государственного переворота намеревались столкнуть между собой представителей силовых структур.Вадим Гигин в эфире «Будней» это прокомментировал так:Поэтому эксперт убежден: события в августе и сентябре 2020-го в Беларусиподытожил декан ФФСН БГУ.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.