Гигин: кампания по вербовке и развалу силовых структур в Беларуси полностью провалилась

Об этом декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Во время разговора с журналистами в Гомельской области 24 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул тему попытки покушения на него и его семью. Также белорусский лидер говорил, что организаторы государственного переворота намеревались столкнуть между собой представителей силовых структур.
Вадим Гигин в эфире «Будней» это прокомментировал так:
– Убийство главы государства – это излюбленный метод действия западных спецслужб. Причем они даже рассматривают эти варианты по отношению к собственным союзникам. Таких случаев достаточно много. <…> И стравить разные спецслужбы – это тоже прием известный. На протяжении многих лет в Беларуси пытались вбить клин между нашими силовиками, делать какие-то «расследования». И обычные бюрократические противоречия, которые неизбежны, поднимали до каких-то вселенских высот, показывали, что это раскол, раздували, порождали рознь… Сейчас мы можем сказать, что это делалось абсолютно специально.
Поэтому эксперт убежден: события в августе и сентябре 2020-го в Беларуси «пропагандистской кампанией готовились на протяжении многих лет».
– Однако кампания по вербовке и развалу силовых структур в Беларуси полностью провалилась. Они доказали свою устойчивость, преданность Родине и Президенту. И это один из самых важных итогов и выводов, который мы можем сделать на основании операции по выявлению попытки убийства Александра Лукашенко, членов его семьи и [проведения] государственного военного переворота, – подытожил декан ФФСН БГУ.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: кампания по вербовке и развалу силовых структур в Беларуси полностью провалилась
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