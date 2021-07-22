Гигин: история, произошедшая с 26 мигрантами в Литве, подпадает под определение преступления против человечности

– обратил внимание политолог.Эксперт вспомнил историю, когда по приглашению Ангелы Меркель через Средиземное море в Евросоюз хлынула первая волна мигрантов. Страны ЕС должны были распределить беженцев между собой. На фоне этого в Литве в социальных сетях и некоторых СМИ начали размещать откровенно расистские, сегрегационные, ксенофобские и исламофобские материалы.– отметил Вадим Гигин.Политолог сравнил все эти действия с поступками нацистской Германии и напомнил, что на территории Литвы в годы Второй мировой войны осуществлялся Холокост, однако страна до сих пор не раскаялась в этом.заключил кандидат исторических наук.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.