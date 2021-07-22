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Гигин: история, произошедшая с 26 мигрантами в Литве, подпадает под определение преступления против человечности

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог, кандидат исторических наук Вадим Гигин объяснил, почему действия литовских пограничников в отношении мигрантов – это фактически нацизм.


– Та история, которая произошла с 26 мигрантами, я убежден, не единична. Она полностью подпадает под определение преступления против человечности. Некоторые наши эксперты поспешили сказать, что это военное преступление. Но все-таки не военное, ведь пока нет боевых действий между Беларусью и Литвой. Однако это действительно преступление против человечности, и оно полностью соответствует Римскому статуту, который учредил Международный уголовный суд. Там говорится о насильственной депортации. Была она [в Литве]? Была. Также там написано о преследовании какой-либо группы по политическим, религиозным и расовым принципам. [В Литве] мы это тоже явно видим. Республика и современные литовские политики просто шаг в шаг идут за нацистами, и это не пустые слова. В стране некогда была развернута российская ксенофобская кампания, направленная против мигрантов и Беларуси в том числе. И идет она не один год, – обратил внимание политолог.

Эксперт вспомнил историю, когда по приглашению Ангелы Меркель через Средиземное море в Евросоюз хлынула первая волна мигрантов. Страны ЕС должны были распределить беженцев между собой. На фоне этого в Литве в социальных сетях и некоторых СМИ начали размещать откровенно расистские, сегрегационные, ксенофобские и исламофобские материалы.

– Такая пропаганда идет не первый год. Все ровно то же, что было в Германии и в целом в Европе в 20–30-е годы 20-го века. [Власти Литвы] также совершают преступления против женщин и детей. Избивают, стреляют, депортируют, преследуют по расовому, этническому и религиозному признаку. Следующий момент: они принимают закон, который вопреки конституции Литвы ограничивает права мигрантов, в частности право апелляции, – отметил Вадим Гигин.

Политолог сравнил все эти действия с поступками нацистской Германии и напомнил, что на территории Литвы в годы Второй мировой войны осуществлялся Холокост, однако страна до сих пор не раскаялась в этом.

– Сравните с тем, что было в нацистской Германии. Пропаганда ксенофобская, приход к власти, насильственные преступления, Нюрнбергские расовые законы 1935 года. Литва идет один в один [за нацистами]. Почему это стало возможным в республике? В стране дважды избирается президент Валдас Адамкус, который воевал под командованием нацистов, при этом не раскаялся и считает это подвигом. Страна также не раскаялась в своем участии в Холокосте, хотя на территории республики он совершался в значительной степени и руками самих литовцев, – заключил кандидат исторических наук.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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