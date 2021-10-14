Гигин: государство должно защитить людей от фейков, которые распространяются в экстремистских телеграм-каналах и чатах

Сегодняшний эфир начался с темы борьбы с экстремистскими телеграм-каналами и чатами. Напомним, Совет Министров 12 октября принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что после обнародования такой информации люди начали массово отписываться от экстремистских телеграм-каналов и чатов. Журналист попросил гостя программы прокомментировать эту новость.
– Давайте дождемся, во-первых, что же там будет в этом законопроекте окончательно утверждено. Поскольку, мне кажется, сейчас очень много домыслов и слухов вокруг этого, – сказал Вадим Гигин. – Но безусловно, с аудиторией экстремистских телеграм-каналов и чатов надо что-то делать. Почему? Они продают численный состав аудитории, это ликвидный товар. Вспомните, как они меряются, сколько у них подписчиков. Это форма отчета для тех, кто финансирует эти телеграм-каналы. Тот ресурс, у которого всего лишь несколько подписчиков, никому не интересен. Им нужны тысячи и десятки тысяч. При этом неважно, кто это персонально. Им плевать, кто вы [подписчики], сколько вам лет, какая у вас профессия и где вы живете. Главное, что вы там [в числе аудитории канала] есть, потому что вас как единицу можно продать.
Спикер привел сравнение: «Тысячи, сотни подписчиков – неважно сколько – это как мертвые души у Чичикова. Они вроде бы есть, но что за ними стоит [администраторов телеграм-каналов] не волнует».
Эксперт подчеркнул:
– Безусловно, государство должно принимать действенные меры для того, чтобы защитить людей от фейков, которые распространяются в экстремистских телеграм-каналах и чатах (а может быть, и не только телеграм). Почему? Если какой-либо ресурс признается экстремистским, значит, его информация опасна.
Вадим Гигин напомнил о «волне раскаяний на камеру после убийства террористом героя Дмитрия Федосюка». «Люди [написавшие оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ в сети] каялись. Если бы они не состояли в экстремистских телеграм-каналах, их бы постигла такая участь? Нет, конечно. Им бы в голову это, возможно, не пришло. Когда они публично просят прощения, что говорят? «Поддавшись влиянию экстремистских телеграм-каналов…» Значит, таких случаев [достаточно много]. Задача государства – защитить человека от фейков, провокаций, призывов к применению насилия, а общество – от разжигания гражданской войны, которое идет из этих ресурсов», – сказал он.
Вадим Шепет обратил внимание на тот факт, что после событий 2020-го в социальных сетях активную деятельность развернули официальные аккаунты ведомств и организаций, СМИ. Поэтому проблемы с количеством информации нет. Вадим Гигин с этим согласился.
– Сказать, что если закроем [экстремистские каналы и чаты], то человек лишится доступа к информации… Какой? Доступа к фейкам? Так общество требует от государства, чтобы их остановили, – заявил он.
– Мы продолжаем извлекать уроки августа прошлого года. Они заключаются в том, что необходимо оздоровить информационное пространство. А сейчас оно включает в себя не только легально зарегистрированные медиа, но и эту «темную» часть, – указал гость «Будней» и добавил: – Не стоит задача сделать стерильным поток информации: достаточно и оппозиционной, критической по отношению к власти. Доступ к ней открыт. Но когда тот или иной ресурс сознательно подает информацию искаженно и [публикует] откровенную ложь, а тем более размещает призывы к совершению насильственных действий, то, естественно, государство должно предупредить граждан, что использование такого ресурса недопустимо.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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