Гигин: государство должно защитить людей от фейков, которые распространяются в экстремистских телеграм-каналах и чатах

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Сегодняшний эфир начался с темы борьбы с экстремистскими телеграм-каналами и чатами. Напомним, Совет Министров 12 октября принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что после обнародования такой информации люди начали массово отписываться от экстремистских телеграм-каналов и чатов. Журналист попросил гостя программы прокомментировать эту новость.сказал Вадим Гигин. –Спикер привел сравнение:Эксперт подчеркнул:Вадим Гигин напомнил о «волне раскаяний на камеру после убийства террористом героя Дмитрия Федосюка».– сказал он.Вадим Шепет обратил внимание на тот факт, что после событий 2020-го в социальных сетях активную деятельность развернули официальные аккаунты ведомств и организаций, СМИ. Поэтому проблемы с количеством информации нет. Вадим Гигин с этим согласился.заявил он.– указал гость «Будней» и добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.