2021-й – это время для того, чтобы оценить свои поступки и сделать выводы на будущее. Таким мнением декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Год народного единства Вадим Гигин охарактеризовал как «хорошее начало». Для чего? Для восстановления взаимопонимания в обществе. Ведь, по словам эксперта, среди белорусов ощущается стремление к национальному миру, стабильности и единству после бурного 2020-го.
– Этот год – год, чтобы задуматься, оценить произошедшее и собственные поступки, сделать выводы на будущее, – считает декан факультета философии и социальных наук БГУ. – Потому что обвинять и осуждать других легче всего. Вместо этого следует проанализировать собственные поступки и, если нужно, исправить свое поведение.
Обсуждался в эфире ток-шоу и запрос на некоторые изменения в обществе. По этому поводу Вадим Гигин сказал следующее:
Архивное фото
– Очень просто требовать перемен от кого-то другого: власти, начальника… Но на самом деле они начинаются с нас. Изменения могут произойти, если будем работать сообща всей страной.
В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Гигин: Год народного единства – время, чтобы задуматься о своих поступках и сделать выводы на будущее
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ