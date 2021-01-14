Гигин: Год народного единства – время, чтобы задуматься о своих поступках и сделать выводы на будущее

Архивное фото

Архивное фото

Год народного единства Вадим Гигин охарактеризовал как «хорошее начало». Для чего? Для восстановления взаимопонимания в обществе. Ведь, по словам эксперта, среди белорусов ощущается стремление к национальному миру, стабильности и единству после бурного 2020-го.– считает декан факультета философии и социальных наук БГУ. –Обсуждался в эфире ток-шоу и запрос на некоторые изменения в обществе. По этому поводу Вадим Гигин сказал следующее:В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.