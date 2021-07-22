Гигин: Европа использует демократию в целях насаждения своего влияния

– подчеркнул Вадим Гигин.Эксперт предложил выступать с инициативами, формировать собственные институты по мониторингу соблюдения прав человека и демократических процедур.– обратил внимание Вадим Гигин.– заключил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.