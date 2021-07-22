Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог, кандидат исторических наук Вадим Гигин.
– Мы видим девальвацию института прав человека и ценностей, которые нам проповедуют. Это привело к тому, что целый ряд западных стран ведет гибридную агрессию против Республики Беларусь. Также это следствие войны на Донбассе и катастрофы, которую наблюдаем в Афганистане. Но это не значит, что мы должны быть просто наблюдателями. Президент на совещании по внешней политике сказал, что наша международная активность должна быть более наступательной, – подчеркнул Вадим Гигин.
Эксперт предложил выступать с инициативами, формировать собственные институты по мониторингу соблюдения прав человека и демократических процедур.
– Страны, которые объявили себя эталоном, этому эталону не соответствуют. Они используют демократию в целях насаждения своего влияния, превращают другие страны в свои сателлиты. Литва ничего не боится, потому что является клиентским государством США. Формально это независимое государство с ограниченным суверенитетом. Мы должны создавать свои институты, потому что политика [Запада] ведет к девальвации демократических ценностей в том числе, – обратил внимание Вадим Гигин.
– Нужно перейти к новой внешнеполитической линии, доносить свою правду и вести себя более агрессивно, – заключил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: Европа использует демократию в целях насаждения своего влияния
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