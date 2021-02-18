Гигин: движение молодежных парламентов, лидерских школ нужно поддерживать

Движение молодежных парламентов, лидерских школ, идею появления дублеров для руководителей из числа молодых людей следует всячески поддерживать и продвигать, потому что именно за молодежью наше будущее. На это обратил внимание декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»:
– Мы в 2007 году запустили два проекта. Один из них назывался «Минская смена» – проект дублеров для основных руководителей Мингорисполкома. И второй – Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов. Тогда мы были первыми, наверное. И сейчас я тоже активно поддерживаю это движение, где могу – консультирую. Знаю, что у ребят появляются новые проекты, о которых в том числе говорилось на Всебелорусском народном собрании. На ВНС, кстати, родилось много новых проектов, о которых мы будем узнавать. Один из них – «Команда будущего».
Положительно оценил декан факультета философии и социальных наук БГУ и идею появления дублеров из числа молодых людей для руководителей разного уровня. «Было бы интересно, если бы мы на конкурсной основе отобрали ребят, которые с конкретными проектами вышли бы, познакомились с Премьер-министром, вице-премьером по направлению, министром, повзаимодействовали бы с ними. И из этого, очевидно, выросли бы и какой-то конкретный проект, и достаточно опытный управленец. Потому что когда ты в 18–25 лет имеешь возможность на таком уровне попробовать свои силы, это очень важно. Это мотивирует. И мы формируем новое поколение белорусских управленцев и, возможно, новое поколение белорусских политиков. Движение молодежных парламентов, лидерских школ, дублеров, если они появятся, нужно поддерживать и продвигать. Это наше будущее», – высказал мнение Вадим Гигин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются актуальные темы из жизни Беларуси и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: движение молодежных парламентов, лидерских школ нужно поддерживать
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Фото: Александр КУШНЕР