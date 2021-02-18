Гигин: движение молодежных парламентов, лидерских школ нужно поддерживать

Положительно оценил декан факультета философии и социальных наук БГУ и идею появления дублеров из числа молодых людей для руководителей разного уровня., – высказал мнение Вадим Гигин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются актуальные темы из жизни Беларуси и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.