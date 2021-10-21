Гигин: чем глупее и жестче выглядят антиковидные меры, которые вводятся в ЕС, тем выше рейтинг Александра Лукашенко в Беларуси

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин, комментируя введение жесткого локдауна в Латвии.
– Чем глупее и жестче выглядят антиковидные меры, которые вводятся в Европейском союзе, особенно в странах-соседях, тем выше рейтинг Александра Лукашенко в Беларуси. На примере последних событий мы в этом убедились. Сейчас даже противники, которые в августе–сентябре выходили на улицы, признают, что наша прошлогодняя линия по коронавирусу была правильной. Она позволила сохранить экономику и рабочие места. Посмотрите, какой ажиотаж и поддержку, причем не только в Беларуси, вызвало последнее совещание по COVID-19, которое проводил Президент. Идут отзывы со всего мира. Потому что эта линия более рационалистичная, она учитывает реальную ситуацию, – сказал политолог.
По мнению эксперта, введение жесткого локдауна в Латвии не выглядит как забота о здоровье граждан страны.
– Это желание быть в тренде, в мейнстриме, показать силу, что-то навязать людям. Вы же демократы! Утверждаете, что являетесь народными лидерами. Так объясните людям. Зачем вводить конную полицию и ограничения? Выйдите и объясните, – подчеркнул Вадим Гигин.
Продолжая тему, политолог привел в пример Кубу, где недавно из-за коронавируса были волнения. Глава страны Мигель Диас-Канель Бермудес ходил по улицам и объяснял людям, почему принял то или иное решение по COVID-19.
– Вы хоть одного европейского политика видели такого? Александр Лукашенко ходит по красным зонам в больницах, выезжает и объясняет людям. Не с первого раза же понимали, а он ходил, объяснял свою позицию. Было видно, как он переживает, чтобы это встретило поддержку. Но тем не менее терпеливо это делал и продолжает делать. Кубинский лидер так делал. Где европейские политики? Где президент Латвии? Он должен идти впереди этих полицейских постов, но этого нет. Это что, демократия? Знаете, нам такая демократия не нужна, оставайтесь с ней, – заключил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.