Гигин: чем глупее и жестче выглядят антиковидные меры, которые вводятся в ЕС, тем выше рейтинг Александра Лукашенко в Беларуси

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– сказал политолог.По мнению эксперта, введение жесткого локдауна в Латвии не выглядит как забота о здоровье граждан страны.– подчеркнул Вадим Гигин.Продолжая тему, политолог привел в пример Кубу, где недавно из-за коронавируса были волнения. Глава страны Мигель Диас-Канель Бермудес ходил по улицам и объяснял людям, почему принял то или иное решение по COVID-19.заключил Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.