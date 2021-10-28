Гигин: Беларусь очень значима в Европе

Такую мысль председатель правления республиканского государственно-общественного объединения Белорусское общества «Знание» Вадим Гигин высказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Гость программы отметил, что государства-соседи нашей страны недооценивали Беларусь. «А оказалось, что Беларусь не такая и маленькая. Без нашей электроэнергии не обойдешься, белорусские калийные удобрения незаменимы», – подчеркнул Вадим Гигин.
Он добавил: «Выяснилось, что Беларусь очень значима в Европе, она способна себя защищать, санкции против нее реально стреляют и бьют по тем, кто их пытается ввести. [В Европе] не знают, что с этим делать». Эксперт полагает, что для разрешения ситуации странам коллективного Запада необходимо начать договариваться с нами и признать: Александр Лукашенко – Глава белорусского государства. Для того, чтобы решить вопросы, связанные с нашей страной, нужно говорить с Президентом и уполномоченными им лицами: представителями правительства, депутатским корпусом. По словам Вадима Гигина, пока европейские политики этого не сделают, у них «ничего не получится на белорусском направлении».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.