Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени

Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени

Рабочая неделя подошла к концу – время встречать и планировать выходные! Конец мая, конечно же, идеален для пеших прогулок и пикников на природе. Но пока у погоды другой план, предлагаем присмотреться к традиционной подборке мероприятий и идей от sb.by. 

Фото: pixabay.com

Провести ночь в компании искусства

18 мая отмечается Международный день музеев.  По этому случаю уже несколько лет подряд проходит акция «Ночь музеев». Девиз мероприятия этого года –  «Будущее музеев: возродить и переосмыслить». Эти слова призваны мотивировать на создание новых форм взаимодействия с людьми. В этом году основные мероприятия акции пройдут в ночь с 22 на 23 мая. Рассказываем о самых интересных локациях.

22 мая Национальный исторический музей приглашает гостей, чтобы в тишине насладиться искусством и оценить коллекции. Для посетителей будут открыты залы постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX в.». Их также познакомят с выставочным проектом «Для чего Ты Меня оставил?». Своими размышлениями поделится и его куратор – Дмитрий Солодкий (в 17:00 и 21:00). Погрузиться в волшебную творческую атмосферу поможет живая музыка: майским вечером в музее сыграет скрипично-фортепианный дуэт Ad Libitum. За взрослый входной билет нужно будет заплатить BYN 4, для школьников цена составит BYN 2. 

Фото: artmuseum.by

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны гостей буду ждать 22 мая. Программа «Ночь музеев: новый отсчет» начнется в 18:00 и продлится до 22:00.  

– Название программы – символическое. Так мы подчеркиваем, что начинаем новый период после вынужденной паузы. Многие мероприятия из-за эпидемиологической обстановки мы проводили в онлайн-формате, теперь надеемся, что будем потихоньку возвращаться к привычному режиму. Для гостей мы подготовили интерактивные зоны, квесты. Можно будет даже заняться творчеством, – поделилась подробностями с sb.by заместитель заведующего отдела музейных коммуникаций музея ВОВ Елена Семашко. 

 Цена входного  билета – BYN 4,5. 


Фото: artmuseum.by

Государственный литературный музей Янки Купалы готов принимать гостей всю ночь: мероприятие пройдет 22–23 мая с 19:00 до 5:00. Организаторы подготовили много всего интересного. Например, любой желающий может сам смастерить цветок папоротника, побывать в мастерской скульптора, попрактиковаться в поэзии, принять участие в шахматном турнире, а еще нарисовать дом своей мечты. В полночь начнется квест "Искусство и Купала", можно будет заполучить памятные сувениры. В одном из залов музея устроят просмотр спектаклей "Павлинка" и "Извечная песня" по произведениям Янки Купалы. Стоимость посещения – BYN 5.

Фото Алексея Матюша

В рамках Детской биеннале в Национальном центре современных искусств пройдет целая Неделя музеев. 22 мая можно посетить открытый урок по вокальному мастерству и другие, не менее полезные мастер классы по изготовлению картин из шерсти, объемных открыток и других изделий. Большая часть мероприятий рассчитана на юных посетителей. Праздник продолжится модным дефиле и спектаклем-перформансом. Также в музейную ночь пройдут авторская экскурсия по одной из выставок в рамках биеннале и увлекательный квест. Стоимость взрослого билета – BYN 6, детского – BYN 3. 

Фото: ncsm.by

Провести уикенд на экофестивале 

В центре Минска (ул. Октябрьская, 19) 22–23 мая пройдет экологический фестиваль. Можно будет попробовать вегетарианские  блюда и закупиться на экомаркете,  принять участие в творческих мастер-классах и послушать лекции: экоактивисты и эксперты расскажут об актуальных проблемах, поделятся лайфхаками экологического образа жизни, организуют ряд дискуссий на тему экологической среды в городе. Свое мнение смогут высказать и гости. Также вам предложат послушать концерты, потанцевать и расслабиться за просмотром хорошего кино. 

Фото: pixabay.com

Оценить музыкальную комедию и зарядиться позитивом

Вечером 23 мая в Белорусском музыкальном академическом театре покажут музыкальную комедию в двух действиях "Труффальдино из Бергамо". В далеком 1977 году искрометная комедия великого итальянского драматурга Карло Гальдони "Слуга двух господ" благодаря перу композитора Александра Колкера и поэта Кима Рыжова превратилась в яркую, драматургически насыщенную, по-хорошему модную романтическую музыкальную постановку, известную под названием "Труффальдино из Бергамо". Невзирая на то, что этой интерпретации уже более сорока лет, она не исчезает из кинопроката, театральных сцен и сердец зрителей. 

Фото: musicaltheatre.by

Провести день в ботаническом саду

В Центральном ботаническом саду столицы зацветает сирень. Уже сейчас горожане могут прогуляться среди цветущих кустов, а в эти выходные для посетителей подготовили насыщенную программу «Вариации на тему сирени». Завтра и начнется так называемая неделя сирени. В субботу, 22  мая (начало мероприятия – в 12:00) гости смогут отправиться на познавательные экскурсии по сирингарию (сад сирени), получить консультации специалистов по выращиванию и уходу за сиренью, сделать яркие весенние снимки. С 18:00 будет работать выставка рисунков по воде. А с 19:00  до 21:00 гостей ждет концертная программа лучших номеров Молодежного театра эстрады «Fioritura/Цветение». Со сцены прозвучат лучшие произведения классических и современных опер и мюзиклов, самые трогательные песни о любви, весне и цветах в исполнении ведущих артистов белорусской эстрады.

Фото: cbg.org.by

Сходить в кино на «Прабабушку легкого поведения. Начало»

На большие экраны вышла комедия, которую мы все так долго ждали. Рассчитывают, что она повторит успех двух частей «Бабушки легкого поведения». Главную роль снова исполнил Александр Рева, в фильме сыграл и Дмитрий Нагиев. Сюжет картины перенесет в 1980 год, когда все следили за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн во всеобщей суете переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Здесь зритель погрузится в настоящие шпионские страсти Москвы 80-х: главный герой будет искать химикат, предотвращать подрыв олимпийского мишки. Будет и красивая любовная линия.

Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
"Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси
Репозиторий БНТУ улучшил позиции в мировом рейтинге
Уникального голубого краба поймали в России, сняли на видео и выпустили
Фотофакт. Пчелы собирают пергу
Новый смартфон Honor получит чип Snapdragon 778G 5G
«Они не остановятся, пока Меган не умрет»: принц Гарри о травле СМИ
Врач объяснил, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости
Симптомы коронавирусной инфекции подавили с помощью экстракта гарцинии
"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн
Guess выпустил новую летнюю коллекцию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ларионов и Кутько в Брюсселе
Завтра состоится автопробег «Могилев-Шклов»
Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени
Комаровский рассказал о шансах заболеть COVID-19 на свежем воздухе
Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Посмотрите гороскоп на июнь 2021 год для всех знаков Зодиака
БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов
Андрейченко провел личный прием граждан в Докшицком районе
Беларусь простилась с погибшими летчиками – события 21 мая
Беларусь и Узбекистан отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран
СМИ: не менее 7200 человек в Индии заразились "черной плесенью"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совсем не сказочные тролли
В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание трех большегрузных автомобилей
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Экспортно ориентированную продукцию будут производить в Витебске на заводе сборного железобетона № 3
Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах
Дождь способен порядком навредить растениям
В бригаде спецназа внутренних войск вручили благодарности воинам, увольняемым в запас
В Таганроге во время очистки коллектора погибли 10 человек
Права ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» добились 19 белорусских военнослужащих
Верующие спасли Будславскую икону, а пожарные отвоевали у огня древний костел - сейчас идет его восстановление
Очереди на выезд из Беларуси в Европу стали больше: ожидают почти две тысячи грузовиков
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопросы к небу
Культурной столицей Беларуси в 2022 году станет Орша
Ольга Бузова станет наставником музыкального шоу "X-Фактор" и переедет в Беларусь
Дицентра с благодарностью отвечает на любовь и заботу
Ганцевичские мастера создают уникальные ковры
Минчанин угрожал взорвать свой дом из-за проблем с электричеством
Минский областной драматический театр отметил свое 30-летие
Вейгела — кустарник-подарок: она красива, неприхотлива и необременительна в уходе
Ягодный бизнес: ﻿когда открываются сочные перспективы
Дедолларизация, лекарства, барьеры в торговле, финансовый мониторинг: Мясникович подвел итоги онлайн-саммита ЕАЭС
В Лиозно парень представился милиционером и ограбил 80-летнюю бабушку
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Мелодия флейты в ночи
Большой театр Беларуси приглашает зрителей вместе отпраздновать свой день рождения
Звезда TikTok и YouTube Хабиб Шарипов выступит в Минске
В Белгосцирке стартовала программа, посвященная столетию Юрия Никулина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ