Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени

Фото: pixabay.com
Провести ночь в компании искусства18 мая отмечается Международный день музеев. По этому случаю уже несколько лет подряд проходит акция «Ночь музеев». Девиз мероприятия этого года – «Будущее музеев: возродить и переосмыслить». Эти слова призваны мотивировать на создание новых форм взаимодействия с людьми. В этом году основные мероприятия акции пройдут в ночь с 22 на 23 мая. Рассказываем о самых интересных локациях.
22 мая Национальный исторический музей приглашает гостей, чтобы в тишине насладиться искусством и оценить коллекции. Для посетителей будут открыты залы постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX в.». Их также познакомят с выставочным проектом «Для чего Ты Меня оставил?». Своими размышлениями поделится и его куратор – Дмитрий Солодкий (в 17:00 и 21:00). Погрузиться в волшебную творческую атмосферу поможет живая музыка: майским вечером в музее сыграет скрипично-фортепианный дуэт Ad Libitum. За взрослый входной билет нужно будет заплатить BYN 4, для школьников цена составит BYN 2.
Фото: artmuseum.by
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны гостей буду ждать 22 мая. Программа «Ночь музеев: новый отсчет» начнется в 18:00 и продлится до 22:00.
– Название программы – символическое. Так мы подчеркиваем, что начинаем новый период после вынужденной паузы. Многие мероприятия из-за эпидемиологической обстановки мы проводили в онлайн-формате, теперь надеемся, что будем потихоньку возвращаться к привычному режиму. Для гостей мы подготовили интерактивные зоны, квесты. Можно будет даже заняться творчеством, – поделилась подробностями с sb.by заместитель заведующего отдела музейных коммуникаций музея ВОВ Елена Семашко.
Цена входного билета – BYN 4,5.
Фото: artmuseum.by
Государственный литературный музей Янки Купалы готов принимать гостей всю ночь: мероприятие пройдет 22–23 мая с 19:00 до 5:00. Организаторы подготовили много всего интересного. Например, любой желающий может сам смастерить цветок папоротника, побывать в мастерской скульптора, попрактиковаться в поэзии, принять участие в шахматном турнире, а еще нарисовать дом своей мечты. В полночь начнется квест "Искусство и Купала", можно будет заполучить памятные сувениры. В одном из залов музея устроят просмотр спектаклей "Павлинка" и "Извечная песня" по произведениям Янки Купалы. Стоимость посещения – BYN 5.
Фото Алексея Матюша
В рамках Детской биеннале в Национальном центре современных искусств пройдет целая Неделя музеев. 22 мая можно посетить открытый урок по вокальному мастерству и другие, не менее полезные мастер классы по изготовлению картин из шерсти, объемных открыток и других изделий. Большая часть мероприятий рассчитана на юных посетителей. Праздник продолжится модным дефиле и спектаклем-перформансом. Также в музейную ночь пройдут авторская экскурсия по одной из выставок в рамках биеннале и увлекательный квест. Стоимость взрослого билета – BYN 6, детского – BYN 3.
Фото: ncsm.by
Провести уикенд на экофестивалеВ центре Минска (ул. Октябрьская, 19) 22–23 мая пройдет экологический фестиваль. Можно будет попробовать вегетарианские блюда и закупиться на экомаркете, принять участие в творческих мастер-классах и послушать лекции: экоактивисты и эксперты расскажут об актуальных проблемах, поделятся лайфхаками экологического образа жизни, организуют ряд дискуссий на тему экологической среды в городе. Свое мнение смогут высказать и гости. Также вам предложат послушать концерты, потанцевать и расслабиться за просмотром хорошего кино.
Фото: pixabay.com
Оценить музыкальную комедию и зарядиться позитивомВечером 23 мая в Белорусском музыкальном академическом театре покажут музыкальную комедию в двух действиях "Труффальдино из Бергамо". В далеком 1977 году искрометная комедия великого итальянского драматурга Карло Гальдони "Слуга двух господ" благодаря перу композитора Александра Колкера и поэта Кима Рыжова превратилась в яркую, драматургически насыщенную, по-хорошему модную романтическую музыкальную постановку, известную под названием "Труффальдино из Бергамо". Невзирая на то, что этой интерпретации уже более сорока лет, она не исчезает из кинопроката, театральных сцен и сердец зрителей.
Фото: musicaltheatre.by
Провести день в ботаническом садуВ Центральном ботаническом саду столицы зацветает сирень. Уже сейчас горожане могут прогуляться среди цветущих кустов, а в эти выходные для посетителей подготовили насыщенную программу «Вариации на тему сирени». Завтра и начнется так называемая неделя сирени. В субботу, 22 мая (начало мероприятия – в 12:00) гости смогут отправиться на познавательные экскурсии по сирингарию (сад сирени), получить консультации специалистов по выращиванию и уходу за сиренью, сделать яркие весенние снимки. С 18:00 будет работать выставка рисунков по воде. А с 19:00 до 21:00 гостей ждет концертная программа лучших номеров Молодежного театра эстрады «Fioritura/Цветение». Со сцены прозвучат лучшие произведения классических и современных опер и мюзиклов, самые трогательные песни о любви, весне и цветах в исполнении ведущих артистов белорусской эстрады.
Фото: cbg.org.by