Гид выходных: ночь в музее, экофестиваль и прогулки среди цветущей сирени

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pixabay.com

Провести ночь в компании искусства

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artmuseum.by

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artmuseum.by

Фото Алексея Матюша

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ncsm.by

Провести уикенд на экофестивале

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pixabay.com

Оценить музыкальную комедию и зарядиться позитивом

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Провести день в ботаническом саду

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Сходить в кино на «Прабабушку легкого поведения. Начало»

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18 мая отмечается Международный день музеев. По этому случаю уже несколько лет подряд проходит акция «Ночь музеев». Девиз мероприятия этого года – «Будущее музеев: возродить и переосмыслить». Эти слова призваны мотивировать на создание новых форм взаимодействия с людьми. В этом году основные мероприятия акции пройдут в ночь с 22 на 23 мая. Рассказываем о самых интересных локациях.22 маяприглашает гостей, чтобы в тишине насладиться искусством и оценить коллекции. Для посетителей будут открыты залы постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX в.». Их также познакомят с выставочным проектом «Для чего Ты Меня оставил?». Своими размышлениями поделится и его куратор – Дмитрий Солодкий (в 17:00 и 21:00). Погрузиться в волшебную творческую атмосферу поможет живая музыка: майским вечером в музее сыграет скрипично-фортепианный дуэт Ad Libitum. За взрослый входной билет нужно будет заплатить BYN 4, для школьников цена составит BYN 2.гостей буду ждать 22 мая. Программа «Ночь музеев: новый отсчет» начнется в 18:00 и продлится до 22:00.– поделилась подробностями с sb.byЦена входного билета – BYN 4,5.готов принимать гостей всю ночь: мероприятие пройдет 22–23 мая с 19:00 до 5:00. Организаторы подготовили много всего интересного. Например, любой желающий может сам смастерить цветок папоротника, побывать в мастерской скульптора, попрактиковаться в поэзии, принять участие в шахматном турнире, а еще нарисовать дом своей мечты. В полночь начнется квест "Искусство и Купала", можно будет заполучить памятные сувениры. В одном из залов музея устроят просмотр спектаклей "Павлинка" и "Извечная песня" по произведениям Янки Купалы. Стоимость посещения – BYN 5.В рамках Детской биеннале впройдет целая Неделя музеев. 22 мая можно посетить открытый урок по вокальному мастерству и другие, не менее полезные мастер классы по изготовлению картин из шерсти, объемных открыток и других изделий. Большая часть мероприятий рассчитана на юных посетителей. Праздник продолжится модным дефиле и спектаклем-перформансом. Также в музейную ночь пройдут авторская экскурсия по одной из выставок в рамках биеннале и увлекательный квест. Стоимость взрослого билета – BYN 6, детского – BYN 3.В центре Минска (ул. Октябрьская, 19) 22–23 мая пройдет экологический фестиваль. Можно будет попробовать вегетарианские блюда и закупиться на экомаркете, принять участие в творческих мастер-классах и послушать лекции: экоактивисты и эксперты расскажут об актуальных проблемах, поделятся лайфхаками экологического образа жизни, организуют ряд дискуссий на тему экологической среды в городе. Свое мнение смогут высказать и гости. Также вам предложат послушать концерты, потанцевать и расслабиться за просмотром хорошего кино.Вечером 23 мая в Белорусском музыкальном академическом театре покажут музыкальную комедию в двух действиях "Труффальдино из Бергамо". В далеком 1977 году искрометная комедия великого итальянского драматурга Карло Гальдони "Слуга двух господ" благодаря перу композитора Александра Колкера и поэта Кима Рыжова превратилась в яркую, драматургически насыщенную, по-хорошему модную романтическую музыкальную постановку, известную под названием "Труффальдино из Бергамо". Невзирая на то, что этой интерпретации уже более сорока лет, она не исчезает из кинопроката, театральных сцен и сердец зрителей.В Центральном ботаническом саду столицы зацветает сирень. Уже сейчас горожане могут прогуляться среди цветущих кустов, а в эти выходные для посетителей подготовили насыщенную программу «Вариации на тему сирени». Завтра и начнется так называемая неделя сирени. В субботу, 22 мая (начало мероприятия – в 12:00) гости смогут отправиться на познавательные экскурсии по сирингарию (сад сирени), получить консультации специалистов по выращиванию и уходу за сиренью, сделать яркие весенние снимки. С 18:00 будет работать выставка рисунков по воде. А с 19:00 до 21:00 гостей ждет концертная программа лучших номеров Молодежного театра эстрады «Fioritura/Цветение». Со сцены прозвучат лучшие произведения классических и современных опер и мюзиклов, самые трогательные песни о любви, весне и цветах в исполнении ведущих артистов белорусской эстрады.На большие экраны вышла комедия, которую мы все так долго ждали. Рассчитывают, что она повторит успех двух частей «Бабушки легкого поведения». Главную роль снова исполнил Александр Рева, в фильме сыграл и Дмитрий Нагиев. Сюжет картины перенесет в 1980 год, когда все следили за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн во всеобщей суете переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Здесь зритель погрузится в настоящие шпионские страсти Москвы 80-х: главный герой будет искать химикат, предотвращать подрыв олимпийского мишки. Будет и красивая любовная линия.