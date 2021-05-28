Гид последних майских выходных: пешие экскурсии, селфи в цветах и киноновинки

Сделать фото среди рододендроновВ Центральном ботаническом саду НАН зацвела декоративная коллекция рододендронов. В учреждении пояснили, что она состоит из более чем 150 гибридов и около 15 видов растений. Всех желающих приглашают на прогулки и экскурсии. Также гости смогут получить консультацию по агротехнике выращивания рододендронов. Кроме того, сотрудники ботанического сада подготовили просветительские экскурсии «Популярный и загадочный рододендрон», которые пройдут 1 июня с 13:00 до 13:30 и с 2 по 4 июня с 13:00 до 14:00.
Фото ботанического сада
Заглянуть на выставку под открытым небомЕсли соберетесь на прогулку в эти выходные, отправляйтесь на столичную улицу Комсомольскую: там вас ждет сюрприз. Есть возможность посетить уже 10-ю уличную выставку «Художник и город». Представленные на ней картины познакомят посетителей с искусством современных белорусских художников. 10-й сезон выставочного проекта «Художник и город» посвящен творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелёва. В экспозиции 34 работы. Они представляют собой визуальную ретроспективу творчества художника, раскрывающую основные периоды и направления, жанровые и тематические предпочтения автора с 1960-х до начала 2000-х годов. Репродукции картин будут сопровождаться описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Традиционно выставка будет работать в столице, но в этом году впервые сменит локацию – работы Леонида Щемелеёва украсят улицу Комсомольскую.
Фото: higminsk.by
Сходите на пешеходную экскурсию «Губернаторский сад»Прогуляться по интересным местам и узнать их историю приглашают в субботу, 29 мая. Экскурсия начнется в 10:00 в столичном парке имени Максима Горького. Уже 200 лет в окрестностях парка отдыхают минчане и гости города. Во время экскурсии расскажут, что было на этом месте много лет назад. В частности, именно там минчане запустили первый воздушный шар, освоили езду на первых велосипедах, оценили первые театральные постановки. И несмотря на то что с тех времен мало что сохранилось, во время экскурсии обещают все-таки найти доказательства событий минувших дней.
Фото: БЕЛТА
В этот же день можно отправиться и на другую экскурсию – по столичной улице Октябрьской (ранее известную как Ляховка). Желающих приглашают к 11:00, место встречи – Ляховский сквер (у «Стены Виктора Цоя» на перекрестке улиц Октябрьской, Ульяновской и Белорусской). Участники остановятся возле промышленных построек XIX–XX вв., их познакомят с современным уличным искусством, расскажут самые интересные истории, происходившие раньше в этих местах.
Посмотреть культовую опереттуВоскресный вечер можно провести в компании артистов Белорусского академического музыкального театра. На сцене 30 мая покажут оперетту И. Штрауса «Летучая мышь». Эта постановка – одно из наиболее совершенных произведений Музыкального театра. Каждое действие наполнено юмором, иронией и комизмом ситуаций. В основу положено либретто К. Хафнера и Р. Женэ по мотивам водевиля Л. Галеви и А. Мельяка в новой редакции В. Неффа. Интрига оперетты очень занимательна, включает в себя и элементы бытовой комедии (первое действие), бала-маскарада (второе действие) и буффонады (третье действие). В музыке торжествуют жизнерадостность, лирический колорит, стихия танца, романтическая и празднично-приподнятая атмосфера.
Фото Музыкального театра