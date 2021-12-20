Герой не только в «Титанике»: Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера

Во время работы над кинокартиной актер снимал дом, где жил вместе с двумя хаски. Однажды один из его питомцев запрыгнул в замерзшее озеро. Самостоятельно пес выбраться не мог, поэтому Ди Каприо бросился за ним в ледяную воду и вытолкнул питомца из водоема.– добавил Леонардо.