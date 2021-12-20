Герой не только в «Титанике»: Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера

Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Не смотрите наверх» спас двух собак, которые оказались в ледяном озере. Об этом информирует Lenta.ru.
Во время работы над кинокартиной актер снимал дом, где жил вместе с двумя хаски. Однажды один из его питомцев запрыгнул в замерзшее озеро. Самостоятельно пес выбраться не мог, поэтому Ди Каприо бросился за ним в ледяную воду и вытолкнул питомца из водоема.
– Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все снова оказались в озере, – добавил Леонардо.