В стране принято решение об открытии границ для туристов из стран, не входящих в ЕС. Отправиться в Германию можно будет с 25 июня, информирует "Минск-Новости", ссылаясь на Reuters.
Пересечь границу с Германией можно будет путешественникам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
По-прежнему будут сохраняться ограничения на въезд для гостей из государств, в которых обнаруживаются самые опасные штаммы коронавируса.
Фото: pixabay.com
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Германия откроется для вакцинированных туристов с 25 июня
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