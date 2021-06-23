Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности, информирует "РИА Новости".
В то же время он обозначил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) теперь будет единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире.
– Сегодня единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3, – пояснил он и добавил, что после его продления на последующие 5 лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась, передает ТАСС.
Начальник Генштаба ВС также отметил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США.
– Страны заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Контролирующие меры эту предсказуемость обеспечивают, – уточнил Валерий Герасимов.
Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года. По итогам встречи в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире.
Фото: ria.ru
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Герасимов: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию
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