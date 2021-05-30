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Герасимов проиграл Коко в первом круге Roland Garros

Турнирный путь Егора Герасимова (ATP: 78) на Открытом чемпионате Франции по теннису, увы, завершился, едва начавшись. В первом круге грунтового мейджора белорус проиграл французу Энцо Коко (ATP: 177) – 6:7 (3:7), 4:6, 3:6. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.


Первая ракетка нашей страны подходил к матчу, проиграв в этом сезоне на грунте семь поединков из девяти, что не внушало оптимизм. И худшие опасения, к сожалению, оправдались. 

Француз лучше действовал как на первой, так и на второй подаче, собрал больше эйсов (6:2) и виннеров (38:37), допустил гораздо меньше невынужденных ошибок (22:41) и четче реализовывал брейк-пойнты (4/10 против 2/10 у белоруса), что и предопределило победу Коко.

Взяв под ноль первый же гейм на приеме и затем оторвавшись на два гейма, французский теннисист достаточно долго удерживал необходимое для выигрыша первой партии преимущество – 2:0, 3:1, 4:2. Затем Герасимов сделал обратный брейк – и в итоге выяснение отношений дошло до тай-брейка. Но его лучше провел Коко.

Второй сет прошел по схожему сценарию. Коко оторвался вперед с брейком – 5:2. Белорус встрепенулся и сократил отставание до минимума – 4:5. Но в десятом гейме Герасимов вновь потерял свою подачу и, следовательно, всю партию.

Третья партия прошла под знаком преимущества подающего над принимающим. Но один брейк зрители все-таки увидели. И сделал его, увы, опять Коко, отличившийся в шестом гейме. Этого плацдарма французу хватило для победы в сете и, соответственно, матче.


В основную сетку Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде, напомним, пытался пробиться Илья Ивашко (ATP: 89), но он, как и Егор Герасимов, проиграл уже в своем первом матче. Вторая ракетка Беларуси потерпел поражение от россиянина Андрея Кузнецова (ATP: 448) – 4:6, 6:7 (1:7).

В основной сетке Roland Garros в женском одиночном разряде выступят Арина Соболенко (WTA: 4), Виктория Азаренко (WTA: 16), Александра Саснович (WTA: 103) и Ольга Говорцова (WTA: 138). Первая, вторая и третья ракетки Беларуси начнут выступать сразу со стадии 1/64 финала. А Говорцова попала в основу турнира как lucky loser. В квалификации белоруска последовательно оставила не у дел На-Ле Хань из Южной Кореи (WTA: 224) – 6:3, 6:3 и хорватку Яну Фетт (WTA: 205) – 4:6, 6:2, 7:5, но в третьем круге отбора проиграла Александре Крунич из Сербии (WTA: 212) – 2:6, 3:6.
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Фото: РЕЙТЕР
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