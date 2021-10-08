Генсекретарем Федерации хоккея Беларуси стал Андрей Башко

Андрей Башко, занимавший с прошлого года пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси, перешел на должность генерального секретаря и тем самым расширил сферу своей деятельности. Такая информация опубликована на сайте ФХБ.
"Теперь помимо развития института сборных, комплектования национальной команды Беларуси, работы по совершенствованию подготовки юных хоккеистов, разработки регламентирующих документов соревнований под эгидой ФХБ в компетенцию Башко войдет международное сотрудничество, взаимодействие с IIHF", – уточняется в сообщении.
Функционер сменил на посту Павла Михеда, который продолжит работу в федерации, но сосредоточится на вопросах развития детско-юношеского хоккея.
Фото: hockey.by