Генсек ООН назвал серьезной угрозу полного экономического коллапса Афганистана

Международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана, угроза которого является серьезной. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
Комментируя соответствующий вопрос на донорской конференции по Афганистану, Генсек ООН заявил: «Эта угроза серьезна. Возможности получить наличные деньги крайне ограниченные, а наличные – это кровь экономики».
Он подчеркнул, что в условиях рестрикций, которые введены в отношении Афганистана, нужно не допустить обрушения экономической системы страны.