Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси, проинформировали в Генпрокуратуре.
Преступные действия, по мнению Генпрокурора, выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси –государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
Такое надругательство над госсимволикой унизило национальное достоинство белорусов, отметили в органах прокуратуры. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет нашей страны.
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Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге
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