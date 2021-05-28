Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге

Преступные действия, по мнению Генпрокурора, выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси –государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.Такое надругательство над госсимволикой унизило национальное достоинство белорусов, отметили в органах прокуратуры. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет нашей страны.